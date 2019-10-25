 Влада В′єтнаму шукає своїх громадян серед жертв у вантажівці біля Лондона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2019

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Новини

Влада В'єтнаму шукає своїх громадян серед жертв у вантажівці біля Лондона

Дедалі більше родин з В'єтнаму побоюються, що серед виявлених у вантажівці тіл загиблих могли бути їхні рідні. Прем'єр В'єтнаму Нгуен Суан Фук розпорядився провести розслідування.

Вантажівка, в якій виявили 39 тіл поблизу Лондона

Вантажівка, в якій виявили 39 тіл

Прем'єр-міністр В'єтнаму Нгуен Суан Фук розпорядився перевірити інформацію про те, що серед  виявлених у вантажівці в Великобританії 39 тіл могли бути громадяни В'єтнаму. Відповідне розпорядження в'єтнамського прем'єра оприлюднила в суботу, 26 жовтня, його пресслужба.

Керівник в'єтнамського уряду вповноважив поліцію країни провести розслідування щодо ймовірного незаконного перевезення людей. Нгуен Суан Фук пригрозив порушникам законодавства "суворими" заходами у відповідь, цитує його розпорядження агенція новин Reuters.

МЗС В'єтнаму повідомило, що дало вказівки співробітникам посольства в Лондоні всіляко допомагати британській поліції під час ідентифікації виявлених у вантажівці тіл загиблих.

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Поблизу Лондона поліція виявила 39 тіл у контейнері вантажівки. Серед загиблих - один підліток. Правоохоронці припускають, що вантажівка прибула з Болгарії. (23.10.2019)

Знайдені мертвими у вантажівці поблизу Лондона 39 осіб ймовірно були мігрантами, втім британська поліція поки не наводить офіційної версії подій та проводить перші обшуки. (24.10.2019)

39 загиблих осіб, тіла яких знайшли у вантажівці поблизу Лондона, були з Китаю, про це повідомили у міністерстві закордонних справ КНР. (24.10.2019)

Заарештовані в справі загибелі 39 мігрантів підозрювані - 38-річні чоловік та жінка з міста Воррінгтон, кажуть у поліції. Раніше правоохоронці затримали водія вантажівки, де виявили тіла мігрантів. (25.10.2019)

Раніше щонайменше 12 в'єтнамських родин звернулися до органів влади, припускаючи, що їхні родичі, котрі повинні бути в Великобританії, могли опинитися серед виявлених у вантажівці тіл, передає агенція новин epd з посиланням на портал новин VNExpress.

Ці в'єтнамські родини стверджують, що з 23 жовтня не можуть вийти на зв'язок зі своїми родичами в Великобританії. Не виключено, що 20 з 39 загиблих могли бути саме в'єтнамцями, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на розташовану в Великобританії правозахисну організацію VietHome. Співробітники організації отримали вже фотографії цих 20 людей.

Тим час у британській поліції припускають, що принаймні дехто з виявлених у вантажівці 39 загиблих могли походити з однієї з південно-східних азійських країн. Раніше повідомлялося, що дехто з загиблих міг мати фальшивий паспорт громадянина КНР.

Згодом виявилося, що серед загиблих лише окремі особи взагалі мали при собі бодай якісь документи. У британській поліції анонсували зустріч свого керівництва з послом В'єтнаму, повідомляє інформагенція AP. Крім того, представники поліції підтвердили "значну активність" з боку в'єтнамської діаспори в Лондоні та з боку влади й громадських організацій В'єтнаму.

Затримано вже чотирьох підозрюваних

Поки триває розслідування обставин інциденту та ідентифікація тіл загиблих, у поліції повідомили про затримання четвертого підозрюваного в цій справі. Його затримали напередодні ввечері. Раніше повідомлялося про затримання водія вантажівки та чоловіка й жінки 38-річного віку.

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