Влада Афганістану погодилася звільнити 1500 талібів, але "Талібан" невдоволений

Президент Афганістану Ашраф Гані розпорядився звільнити 1500 ув'язнених бійців радикального руху "Талібан", що має стати жестом доброї волі напередодні переговорів між талібами та владою країни. Про це у середу, 11 березня повідомило інформаційне агентство AP.

Таким чином декрет, підписаний Гані, передбачає звільнення лише частини з узгоджених мирною угодою між США та "Талібаном" 5000 тисяч в'язнів. До того ж, планується, що їх звільнятимуть не одразу, а по 100 осіб кожного дня, починаючи з суботи, 14 березня.

Згідно з документом, осіб, які вийдуть на свободу, обиратимуть з загального переліку відповідно до їхнього віку, стану здоров'я та терміну ув'язнення, який вони вже відбули. Також перед звільненням полонених талібів змушуватимуть підписувати письмове зобов'язання не брати у подальшому участь у бойових діях та збиратимуть їхні біометричні дані.

Полонені бійці "Талібану" у афганській в'язниці під час інтерв'ю журналістам у грудні 2019 року

Решта 3500 в'язнів будуть звільнені вже після початку переговорів. Відповідно до декрету, з початком перемовин Кабул випускатиме на волю 500 полонених бійців "Талібану" кожні два тижні за умови зменшення інтенсивності бойових дій з боку радикального руху.

Мирна угода "Талібану" та США

Звільнення 5000 полонених талібів є одним з пунктів мирної угоди, яка раніше була укладена між радикальним рухом "Талібан" та Сполученими Штатами Америки. Завдяки підписанню документа Вашингтон зміг розпочати обіцяне президентом США Дональдом Трампом виведення американських військ з Афганістану.

У "Талібані" вже заявили, що декрет президента Ашрафа Гані суперечить угоді з США. Раніше у радикальному русі наполягали на тому, що не сядуть за стіл переговорів із афганською владою, поки Кабул не звільнить 5000 полонених талібів зі списку, який був переданий американській стороні.

Президент Афганістану Ашраф Гані під час своєї інавгураційної промови

Два президенти Афганістану

Втім, навіть якщо "Талібан" погодиться із запропонованою Гані схемою звільнення ув'язнених, Кабул стикнувся із труднощами у формування єдиної команди переговорників через внутрішньополітичний конфлікт між двома претендентами на посаду президента країни. Так, 9 березня у країні відбулася одночасна інавгурація Ашрафа Гані, якого незалежна виборча комісія назвала переможцем нещодавніх президентських виборів, та Абдулли Абдулли, який вважає переможцем себе.

Попри те, що обидва політики заявляють про свою прихильність мирному процесу та своє небажання заважати майбутнім мирним переговорам, Державний департамент США у своїй заяві зазначив, що "президентська виборча криза" відтермінувала створення національної переговорної команди та початок переговорів Кабулу з "Талібаном". Раніше очікувалося, що ці перемовини розпочнуться у вівторок, 10 березня, однак до цього моменту влада Афганістану відмовлялася звільняти полонених талібів.