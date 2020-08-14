 Ви у себе порядок наведіть: Лукашенко відмовився від посередників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2020

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Новини

Ви у себе порядок наведіть: Лукашенко відмовився від посередників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив керівництву країн, які пропонували посередництво для врегулювання ситуації в Білорусі, навести порядок в себе вдома.

Лукашенко запевняє. що втримає ситуацію в Білорусі

Лукашенко запевняє. що втримає ситуацію в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається вести діалог за участю зарубіжних посередників для врегулювання ситуації в країні.

"За кордоном Білорусі пропонують якесь посередництво, створюють для країни закордонний уряд. Слухайте, у нас є нормальний уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, ніякі посередники", - сказав Лукашенко на нараді в центрі стратегічного управління в міністерстві оборони Білорусі в суботу, 15 серпня.

"Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть", - додав він. "Ніякий уряд ні за кордоном, хай де б то було, нам не потрібно, і управляти він країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?"- цитує Лукашенка державне агентство БелТА.

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Лукашенко також зауважив, що "ситуацію ми утримаємо". "Ви не гірше за мене знаєте, що відбувається в країні. Потихеньку починають або продовжують розгойдувати обстановку, наше суспільство. Дісталися до трудових колективів. Я вже багато разів говорив про це. Просто хочу в черговий раз сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми втримаємо", - вважає Лукашенко.

Тихановська почала формувати координаційну раду

Тим часом штаб кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської 15 серпня оголосив, що починає формування Координаційної ради для забезпечення трансферу влади в країні, про створення якої було оголошено напередодні.

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"З урахуванням того, що відбувається в країні та необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тихановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади", - йшлося в заяві кандидатки, поширеній 14 серпня. При цьому вона закликала міжнародне співтовариство, європейські країни допомогти її штабу в організації діалогу з білоруською владою. 

Нагадаємо, що на тлі протестів у Мінську та інших білоруських містах Центральна виборча комісія Білорусі 14 серпня підбила підсумки виборів президента республіки. "Рішенням комісії затверджено підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обрано Олександра Григоровича Лукашенка", - йдеться у повідомленні ЦВК. Згідно з офіційними даними, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, а за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка.

Дивитись відео 07:03

Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (14.08.2020)


  • Громадська непокора

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Громадська непокора

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.

  • Опір режиму

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Опір режиму

    Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.

  • Головна суперниця Лукашенка

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Головна суперниця Лукашенка

    Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.

  • Відчай протестувальників

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Відчай протестувальників

    Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.

  • Аби нікого не вбили

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Аби нікого не вбили

    Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".

  • Жіночий протест

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Жіночий протест

    Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.

  • Майже сім тисяч затриманих

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Майже сім тисяч затриманих

    Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.

  • Масові звільнення

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Знущання в ізоляторах

    Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.

  • Солідарність за кордоном

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Солідарність за кордоном

    У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".

  • Акції в Україні

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Акції в Україні

    У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.


 

 

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