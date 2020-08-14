Ви у себе порядок наведіть: Лукашенко відмовився від посередників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається вести діалог за участю зарубіжних посередників для врегулювання ситуації в країні.

"За кордоном Білорусі пропонують якесь посередництво, створюють для країни закордонний уряд. Слухайте, у нас є нормальний уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, ніякі посередники", - сказав Лукашенко на нараді в центрі стратегічного управління в міністерстві оборони Білорусі в суботу, 15 серпня.

"Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть", - додав він. "Ніякий уряд ні за кордоном, хай де б то було, нам не потрібно, і управляти він країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?"- цитує Лукашенка державне агентство БелТА.

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Лукашенко також зауважив, що "ситуацію ми утримаємо". "Ви не гірше за мене знаєте, що відбувається в країні. Потихеньку починають або продовжують розгойдувати обстановку, наше суспільство. Дісталися до трудових колективів. Я вже багато разів говорив про це. Просто хочу в черговий раз сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми втримаємо", - вважає Лукашенко.

Тихановська почала формувати координаційну раду

Тим часом штаб кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської 15 серпня оголосив, що починає формування Координаційної ради для забезпечення трансферу влади в країні, про створення якої було оголошено напередодні.

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"З урахуванням того, що відбувається в країні та необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тихановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади", - йшлося в заяві кандидатки, поширеній 14 серпня. При цьому вона закликала міжнародне співтовариство, європейські країни допомогти її штабу в організації діалогу з білоруською владою.

Нагадаємо, що на тлі протестів у Мінську та інших білоруських містах Центральна виборча комісія Білорусі 14 серпня підбила підсумки виборів президента республіки. "Рішенням комісії затверджено підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обрано Олександра Григоровича Лукашенка", - йдеться у повідомленні ЦВК. Згідно з офіційними даними, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, а за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка.

Дивитись відео 07:03 Поділитись Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (14.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gzKi Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (14.08.2020)



