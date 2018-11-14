Виявлено уламки зниклої рік тому аргентинської субмарини

Через рік після зникнення в Атлантичному океаніаргентинського підводного човна ARA San Juan виявлено його уламки , повідомила аргентинська влада у п'ятницю, 16 листопада. Він був знайдений у водах поблизу півострова Вальдес на глибині 800 метрів, інформує аргентинський військово-морський флот, передає агенція AP. "Була проведена позитивна ідентифікація ARA San Juan", - йдеться у повідомленні військово-морських сил у Twitter.

Пошуки вела американська компанія Ocean Infinity. Вона виявила невідомі об'єкти на дні Атлантичного океану за дві доби до того, як спливав термін завершення пошуків. Більш детальний огляд встановив, що це були уламки саме зниклої аргентинської субмарини, повідомляє агенція dpa. Раніше уряд Аргентини запропонував 4,8 мільйона доларів за інформацію, що допоможе встановити місцезнаходження підводного човна.

"З аналізу стану, в якому був знайдений підводний човен, ми побачимо, як діяти", - заявив в інтерв'ю телеканалу Todo Noticias TV речник військово-морського флоту Родольфо Рамалло.

Підводний човен ARA San Juan з 44-ма членами екіпажу на борту зник 15 листопада 2017 року в південній частині Атлантичного океану. Він прямував з порту Ушуая до порту Мар-дель-Плата. За повідомленнями ЗМІ, які посилаються на джерела в аргентинських ВМС, перед тим, як з підводним човном був втрачений зв'язок, він повідомив про проблеми з акумуляторними батареями. Повідомлялося, що після цього у південних водах Атлантики був чутний вибух.