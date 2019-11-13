 Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід Сергію Арбузову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2020

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Новини

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід Сергію Арбузову

Суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ й заочно обрав колишньому першому віцепрем'єр-міністру України Сергію Арбузову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сергій Арбузов

Сергій Арбузов (архівне фото)

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід для колишнього голови Національного банку України (НБУ) та першого віцепрем'єр-міністра України в уряді Миколи Азарова Сергія Арбузова.

Слідчий суддя ВАКС у п'ятницю, 3 січня, розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та "обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба ВАКС на сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Печерський райсуд Києва зняв арешт із рахунків компаній, які пов'язують з Олександром Януковичем. Кому ще з найближчих соратників президента-втікача вдалося повернути кошти? (18.04.2018)

Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури України щодо проведення спеціального досудового розслідування у справі віце-прем'єра часів Януковича Сергія Арбузова, який нині переховується за межами країни. (10.08.2017)

За чотири роки Україна так і не змогла повернути більшу частину активів, незаконно виведених колишніми високопосадовцями. Кримінальні справи розвалюються, санкції знімаються, констатують журналісти-розслідувачі. (11.06.2018)

Міністерство юстиції України стягнуло в бюджет 55 мільйонів гривень і мільйон доларів з рахунків кіпрських компаній, підконтрольних оточенню Віктора Януковича. Це - крихта грошей, потайки конфіскованих судом у Черкасах. (10.05.2019)

Такий запобіжний захід було обрано згідно з вимогами частини 6-ї статті 193 Кримінального кодексу України, адже Арбузова було оголошено у міжнародний розшук, ідеться в повідомленні. В разі затримання підозрюваного і не більш ніж за 48 годин після його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участі підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу або про його заміну на м'якшу міру.

Сам Арбузов з 2014 року перебуває за межами України.

Слідство у справі Арбузова завершилося 17 січня 2019 року. Йому інкримінують зловживання службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів НБУ на суму 220 мільйонів гривень, зазначає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, у листопаді 2014 року Печерський райсуд Києва зняв арешт із рахунків Сергія Арбузова та його дружини Ірини. За даними ЗМІ, йшлося про 200 мільйонів гривень. Це рішення суду набуло неабиякого розголосу, і вже за кілька днів рахунки за клопотанням Генпрокуратури України були арештовані повторно. Зняти гроші з них, як тоді запевняли у ГПУ, Арбузов не встиг.

У червні 2019 Печерський районний суд Києва відмовився зняти арешт із банківських рахунків дружини Сергія Арбузова, зазначає агентство "Українські новини".

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(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018)  

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