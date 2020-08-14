 Вишеградська четвірка вимагає політичного розв′зання кризи у Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2020

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Вишеградська четвірка вимагає політичного розв'зання кризи у Білорусі

Президенти країн Вишеградської четвірки закликали владу Білорусі відкрити шлях до політичного розв'язання кризи. У спільній заяві вони також висловили підтримку права білоруського народу на вільні вибори.

Президенти Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини під час саміту Вишеградської четвірки у жовтні 2019 року

Президенти Чехії Мілош Земан, президент Угорщини Янош Адар, президент Польщі Анджей Дуда та президентка Словаччини Зузана Чапутова (зліва направо) під час саміту Вишеградської четвірки у жовтні 2019 року

Президенти країн Вишеградської четвірки (Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини. - Ред.) закликали владу Білорусі відмовитися від насильства проти демонстрантів та уможливити політичне розв'язання кризи. Про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій у середу, 19 серпня, на сайті президента Польщі Анджея Дуди. 

У заяві наголошується, що президенти чотирьох держав прагнуть мирного та базованого на принципах права розв'язання кризи у Білорусі. "Закликаємо владу Білорусі відкрити шлях до політичного розв'язання та поважати основні права і свободи людини, утримуючись від застосування насильства проти мирних демонстрантів", - наголошується в документі. У заяві висловлюється підтримка права народу Білорусі на вільні, чесні та демократичні президентські вибори.

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Також президенти чотрьох держав закликали будь-які іноземні сили "утримуватися від дій, які можуть підірвати незалежність та суверенітет Білорусі", та привітали проведення екстреного саміту ЄС щодо Білорусі, який скликав президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Президенти у державах Вишеградської четвірки не очолюють уряди, участь у самітах ЄС беруть прем'єр-міністри. Як зауважує інформагенція Reuters, прем'єр Угорщини Віктор Орбан раніше закликав Європейський Союз шукати діалог з білоруським керівництвом.

Нагадаємо, раніше цього дня Світлана Тихановська закликала Європейську Раду не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.

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У Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими незмінний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. ЄС, а також інші країни Заходу, не визнають результати виборів. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Із закликом до Олександра Лукашенка відмовитися від насильства виступив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" новим персональним санкціям проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій на виборах та застосування насильства проти демонстрантів.

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