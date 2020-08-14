Вишеградська четвірка вимагає політичного розв'зання кризи у Білорусі

Президенти країн Вишеградської четвірки закликали владу Білорусі відкрити шлях до політичного розв'язання кризи. У спільній заяві вони також висловили підтримку права білоруського народу на вільні вибори.
Президенти Чехії Мілош Земан, президент Угорщини Янош Адар, президент Польщі Анджей Дуда та президентка Словаччини Зузана Чапутова (зліва направо) під час саміту Вишеградської четвірки у жовтні 2019 року
Президенти країн Вишеградської четвірки (Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини. - Ред.) закликали владу Білорусі відмовитися від насильства проти демонстрантів та уможливити політичне розв'язання кризи. Про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій у середу, 19 серпня, на сайті президента Польщі Анджея Дуди.
У заяві наголошується, що президенти чотирьох держав прагнуть мирного та базованого на принципах права розв'язання кризи у Білорусі. "Закликаємо владу Білорусі відкрити шлях до політичного розв'язання та поважати основні права і свободи людини, утримуючись від застосування насильства проти мирних демонстрантів", - наголошується в документі. У заяві висловлюється підтримка права народу Білорусі на вільні, чесні та демократичні президентські вибори.
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Також президенти чотрьох держав закликали будь-які іноземні сили "утримуватися від дій, які можуть підірвати незалежність та суверенітет Білорусі", та привітали проведення екстреного саміту ЄС щодо Білорусі, який скликав президент Європейської Ради Шарль Мішель.
Президенти у державах Вишеградської четвірки не очолюють уряди, участь у самітах ЄС беруть прем'єр-міністри. Як зауважує інформагенція Reuters, прем'єр Угорщини Віктор Орбан раніше закликав Європейський Союз шукати діалог з білоруським керівництвом.
Нагадаємо, раніше цього дня Світлана Тихановська закликала Європейську Раду не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.
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У Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими незмінний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. ЄС, а також інші країни Заходу, не визнають результати виборів. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.
Із закликом до Олександра Лукашенка відмовитися від насильства виступив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" новим персональним санкціям проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій на виборах та застосування насильства проти демонстрантів.
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