Вихід Великобританії з ЄС: що далі?

Нижня палата британського парламенту у вівторок, 15 січня, проголосувала за те, щоби відхилити угоду голови уряду Терези Мей щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу (Brexit). Це голосування стало найбільшою поразкою уряду в Лондоні у новітній історії британського парламентаризму. Це й нищівна поразка для самої Мей та її планів щодо Brexіt.
Проти проголосувало 432 депутати, 202 - за. Різниця у 230 голосів - безпрецедентна і значно перевищує попередній рекорд, встановлений у 1924 році під час правління уряду лейбористського прем'єра Ремзі МакДональда, який програв голосування із різницею у 166 голосів. "Парламент сказав своє слово і уряд його почує", - сказала Мей відразу після голосування та додала, що "очевидним є те, що парламент не підтримує цю угоду, але це голосування нічого нам не говорить про те, що ж парламент підтримує".
Що далі?
Тереза Мей зараз має три дні на те, щоби визначитися із подальшими діями. У середу її уряд має вистояти ще одне випробування - вотум недовіри, ініційований лідером лейбористської опозиції Джеремі Корбіном відразу після провального голосування щодо угоди. ЄС, зі свого боку, готується до виходу Великобританії без угоди у березні.
Міжпартійні переговори
У середу Мей має провести засідання її кабінету міністрів, де, не виключено, їй запропонують піти у відставку з огляду на поразку під час голосування за її угоду. Водночас багато парламентаріїв не вважають проведення позачергових виборів найкращим виходом із ситуації.
Якщо ж уряд Мей вистоїть голосування щодо вотуму недовіри, то, як заявляють у відомстві прем'єра, голова британського уряду проведе міжпартійні консультації, сподіваючись заручитись підтримкою у тому числі й представників опозиційних партій, а відхилена депутатами угода могла б слугувати тут відправною точкою.
ЄС готується до виходу Лондона без угоди
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер уже заявив, що ЄС інтенсифікує приготування до виходу Великобританії без угоди. "Після вечірнього голосування (у британському парламенті - Ред.) ризик некерованого виходу Сполученого Королівства зріс", - сказав Юнкер і додав, що Єврокомісія продовжить вести необхідні приготування.
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Автор: Ольга Войтович