Вихід Великобританії з ЄС: порятунок в останню хвилину?

Вирішальний бій за вихід Великобританії з членства в Євросоюзі Тереза Мей відкладала на останній момент. 12 березня парламент Великобританії знову голосуватиме щодо поданої урядом угоди про вихід країни з ЄС. До офіційної дати запланованого на 29 березня Brexit лишилося трохи більше двох тижнів, а проте й досі невідомо, чим завершиться суперечка в Лондоні навколо цього питання.

І тут просто за день до остаточного голосування в британському парламенті Мей зуміла просто драматично розвернути події. Напередодні пізно ввечері їй вдалося в Страсбурзі домовитися з представниками ЄС про корективи до тексту угоди, зокрема про так званий "запасний варіант" (англійською backstop. - Ред.). Йдеться про те, щоб гарантувати відстрочення в часі появи жорсткого митного та прикордонного контролю на кордоні між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Великобританії. Наприкінці перемовин обидві сторони заявили про успіхи.

Суть змін

Щодо самих змін, то юридичні тонкощі текстів ухвалених напередодні домовленостей зможуть гідно оцінити хіба що юристи. Точніше, лише ті з них, хто добре знається на міжнародному договірному праві. Вже самі заяви обох сторін щодо цього свідчать, що значення нового "спільного інструмента тлумачення", котрий додається до угоди про Brexit та буде юридично обов'язковим, - це знову ж таки питання самого тлумачення.

Та й риторика сторін дещо різна. Якщо Тереза Мей назвала досягнуте "значними змінами до угоди про вихід" зі складу ЄС, то голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер просто вбачає в цьому "додаткові гарантії". ЄС, серед іншого, ще раз запевнив, що "запасний варіант" не має тривати довго, додав Юнкер. Він також пояснив, що Євросоюз не ставить під сумнів чинність цього "запасного варіанта".

Чи вистачить цього для більшості?

Досягнуті домовленості кардинально вплинули на прогнози щодо наміченого на вівторок голосування в нижній палаті британського парламенту. Якщо ще зранку 11 березня шанси Мей отримати підтримку більшості Палати громад для своєї угоди були незначними, то вже в ніч на 12 березня вони, можливо, підскочили аж до 60 відсотків. Саме останні домовленості можуть забезпечити таку необхідну для Мей більшість у парламенті.

Багато-що залежатиме від того, чи змінить генеральний прокурор Джеффрі Кокс офіційно свою думку щодо угоди. Тобто потрібно, щоб він визнав, що відтепер Великобританія завдяки новим запевненням з боку ЄС не захрясне на невизначений час з "запасним варіантом". Але для цього потрібно, щоб він ще до початку дебатів прийшов до Палати громад та представив законодавцям своє тлумачення досягнутих змін.

Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер по-різному оцінили досягнуті домовленості

Останні заклики

8 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей відвідала з робочим візитом розташоване на сході портове місто Грімсбі. Під час референдуму щодо подальшого членства в ЄС 60 відсотків мешканців цього міста проголосували за Brexit. Саме тут Мей намагалася звернутися з останнім закликом до британців, ЄС та своєї Консервативної партії. У Грімсбі керівниця британського уряду закликала ЄС в останнє напружитись і довести до фінішної прямої всі формальності довкола Brexit. Слухаючи Мей, виникає враження, ніби допомога британцям з боку ЄС у питанні Brexit є в інтересах самих європейців.

Звертаючись уже до своїх однопартійців, Мей ще раз застерегла: якщо запеклі прихильники "жорсткого" Brexit у лавах її Консервативної партії не підтримають запропоновану Мей угоду, цим вони зрештою зашкодять самі собі.

Згодом вже 10 березня на одному з ток-шоу виступив міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант. Під час шоу, що транслювалося телерадіокомпанією BBC, урядовець застеріг публіку значно конкретніше. Мовляв, якщо цього тижня парламент врешті не схвалить більшістю голосів текст угоди, то можна взагалі "втратити Brexit". На думку міністра, якщо голосування в парламенті знову провалиться, як це було останнього разу в січні, то це буде дорівнювати двом третинам шляху до варіанту "без Brexit". А такий варіант матиме фатальні наслідки для майбутнього Консервативної партії, застеріг Хант.

Які в Мей перспективи?

Утім, не виключено, що 12 березня Тереза Мей знову зазнає невдачі під час голосування в британському парламенті. Це попри те, що в лавах Консервативної партії Мей підтримують щодо Brexit помірковані прибічники виходу країни зі складу ЄС, а також дехто з готових до компромісів "проєвропейців".

Крім того, на боці прем'єрки виступають і кілька депутатів-лейбористів. Останні походять з тих виборчих округів, де більшість виборців виступають за Brexit. Але скільки саме таких "повстанців" налічується в лавах лейбористів та чи зможуть вони врятувати підготовлену урядом Мей угоду, невідомо.

Натомість проти нинішньої угоди виступає більшість представників опозиції. До неї належать лейбористи, Шотландська національна партія, Ліберально-демократична партія та незалежні парламентарі.

Тут вирішальною стане позиція Північноірландської демократичної юніоністської партії. Щодо юніоністів, то вони досить стримано відреагували на досягнуті напередодні домовленості. Вагомим тут може виявитися й голос радикально налаштованих прихильників виходу країни зі складу ЄС за будь-яку ціну в лавах самих консерваторів, серед яких провідною силою є парламентар Якоб Ріс-Могг.

Останнім часом Якоб Ріс-Могг надсилав доволі двозначні сигнали. З одного боку він натякав на готовність до компромісів, а з другого - цей депутат-консерватор і далі називав неприпустимою та нестерпною угоду про вихід країни зі складу ЄС. Так само й колишній міністр у справах Brexit Дейвід Девіс знову назвав цю угоду "жахливою". Такі формулювання не натякають на згоду.

Що далі, якщо Мей програє?

Сама Тереза Мей вже пообіцяла парламентарям винести на голосування питання про те, чи можна виключити Brexit без угоди на той випадок, якщо Мей знову зазнає невдачі під час голосування в парламенті. Можна стверджувати, що тоді переважна більшість просто гарантована.

Так само не виключено, що наступним кроком парламентарів могло б стати ухвалення рішення, котре просто зобов'яже уряд Терези Мей подати заявку на відтермінування Brexit. Може бути, що Мей і не чекатиме на таке рішення парламенту, а сама подаватиме відповідну заявку.

Скільки на все піде часу?

Утім, досі точаться суперечки про те, скільки саме триватиме такий "додатковий час". Мей воліла б мати невеличку технічну перерву до кінця червня цього року.

У такому разі остаточне голосування щодо договору про розлучення між ЄС та Великобританією могли б перенести на останній тиждень березня, тобто за три дні до офіційної дати виходу зі складу спільноти.

Однак у розмовах згадуються й значно триваліші терміни. Лунають, приміром, вимоги дати британцям час до кінця 2020 року, щоб розставити всі крапки над "і" у питаннях навколо Brexit. До речі, нещодавно таку ідею підтримали кілька британських консерваторів.

Теоретично, виходом з нинішнього глухого кута може стати й проведення другого референдуму. Лейбористи тим часом обдумують те, щоб підтримати запропоновану Мей угоду, але за умови, щоб громадянам дозволили шляхом всенародного голосування висловити свою думку щодо цього. Щоправда, відповідну пропозицію до кінця цього тижня в парламент, мабуть, не вноситимуть. Керівництво партії вичікує натомість останній сприятливий момент.

І останнім лишається питання, чи зможе прем'єр-міністерка політично пережити створений нею ж безлад навколо Brexit? А якщо зможе, то як довго? Тепер знову можна побачити спроби змусити її до передчасної відставки вже в наступні місяці, щоб у такий спосіб переконати запеклих прихильників Brexit. Але зараз ще не скажеш, чи щось з цього вийде. Щодо Мей - то поки що завжди справджувалося твердження, що всі повідомлення про її незабарний політичний кінець - сильно перебільшені.