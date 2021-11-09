Вивчати німецьку
Вихідні дані
9 листопада 2021 р.
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Курс німецької мови «Nicos Weg» розроблений за дорученням Федеральної служби зайнятості і за дружньої підтримки видавництва Cornelsen.
«Ticket nach Berlin» і «Deutschlandlabor» створені за сприяння Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та у співпраці з Goethe-Institut.