Виховати чоловіка: "Мудрий тесля" для хлопчиків-безбатченків (відео)

Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes.
У невеличкому приміщенні все готове для початку уроку. На столі - дерев'яні фанери та дошки. На стінах - різноманітні інструменти: лінійки, плоскогубці, пилки. У майстерні "Мудрий тесля" в Черкасах 35-річний Віталій Андрієць безкоштовно навчає хлопців робити різні вироби з дерева. Нещодавно Віталій став лауреатом волонтерської премії "Євромайдан SOS". Заявку на участь подала незнайома йому дівчина. Тож, перемога стала для нього приємною несподіванкою та нагодою розповісти про майстерню на всю країну. Віталій відкрив майстерню разом з друзями три роки тому. Він хотів створити невимушену атмосферу для хлопчиків, які виховуються без батька. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes:
Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes. (28.11.2019)
Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували у ФРН. Нині вона керівниця ГО "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. Проект DW #LocalHeroes. (14.11.2019)
Спортсмен Михайло Романишин здійснив 37-денний заплив заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають активісти з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки ЄС. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (31.10.2019)
Нині спільнота "Київ дружній до батьків і малюків" на чолі з Ольгою Мирцало працює над безбар’єрністю міського простору в українській столиці. Як ще поліпшують життя молодих батьків - у проекті DW #LocalHeroes. (18.10.2019)