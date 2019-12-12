 Виховати чоловіка: ″Мудрий тесля″ для хлопчиків-безбатченків (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.12.2019

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Політика й суспільство

Виховати чоловіка: "Мудрий тесля" для хлопчиків-безбатченків (відео)

Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes.

Elektromüll und Reparieren / E-Waste and Repair (unsplash.com/A. Silva)

Хлопців навчають працювати руками та інструментами

У невеличкому приміщенні все готове для початку уроку. На столі - дерев'яні фанери та дошки. На стінах - різноманітні інструменти: лінійки, плоскогубці, пилки. У майстерні "Мудрий тесля" в Черкасах 35-річний Віталій Андрієць безкоштовно навчає хлопців робити різні вироби з дерева. Нещодавно Віталій став лауреатом волонтерської премії "Євромайдан SOS". Заявку на участь подала незнайома йому дівчина. Тож, перемога стала для нього приємною несподіванкою та нагодою розповісти про майстерню на всю країну. Віталій відкрив майстерню разом з друзями три роки тому. Він хотів створити невимушену атмосферу для хлопчиків, які виховуються без батька. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes:

 

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