Витік газу на хімзаводі LG в Індії: є загиблі, сотні постраждалих

Щонайменше дев’ятеро людей загинули й близько 300 потрапили до лікарень унаслідок витоку стиролу на хімічному заводі на східному узбережжі Індії. Про це вранці в четвер, 7 травня, повідомляють інформагенції Reuters та AFP з посиланням на місцеві органи влади й поліцію.

За цими даними, витік відбувся із двох п'ятитонних цистерн на заводі корейської компанії LG Polymers у передмісті Вішакхапатнаму - промисловому портовому місті штату Андхра-Прадеш. Газові цистерни перебували без нагляду через карантин, пише AFP з посиланням на поліцію.

Витік газу відбувся рано-вранці, тож місцева влада побоюється, що багато місцевих мешканців перебувають у непритомному стані у власних будинках. За даними AFP, медики перевіряють, чи це так. Reuters повідомляє про евакуацію трьох сіл поблизу місця аварії.

Завод, яким керує LG Polymers, розташований на околиці міста. Навколо мешкають близько п’яти мільйонів людей.

Власник заводу, компанія LG Chem, заявила, що аварія під контролем і причини розслідують. Там повідомили, що вдихання газу може спричинити нудоту й запаморочення.