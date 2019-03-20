Витрати на робочу силу в ФРН на третину вищі, ніж в середньому по ЄС

Витрати на робочу силу роботодавців у Німеччини, які включають зарплати та всі додаткові податки та збори, перевищують середньоєвропейські. Про це в понеділок, 29 квітня, повідомило Федерального статистичне відомство.

За його даними, у 2018 році підприємства в приватному секторі ФРН витрачали на оплату праці одної людини в середньому 35 євро на годину. Це на 32 відсотки більше, ніж середній показник у Європейському Союзі (26,60 євро). Статистика охоплює робочі місця в промисловості та сфері послуг, виключаючи державну службу.

А от у німецькій промисловості витрати на оплату праці складають у середньому 40 євро, що на 48 відсотків більше, ніж по всьому Євросоюзу (27 євро). Утім, ФРН не є найдорожчою країною в ЄС для роботодавців - вона посідає лише шосту позицію за цим показником.

Найбільші витрати на робочу силу несе бізнес у Данії (44,7 євро на годину), Люксембурзі (40,3 євро) та Бельгії (40 євро). Трохи менше платять підприємства у Швеції (39,3 євро) та Франції (36,5 євро). Найменші затрати на працівників у Болгарії - лише п'ять євро на годину.

Нагадаємо, що середня зарплата у західній Німеччині становить 53 054 євро на рік до вирахування податків. У східних землях ФРН вона складає 40 334 євро.