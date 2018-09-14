Висуванця Трампа до Верховного суду США Кавано звинуватили в домаганнях

Висуненого президентом США Дональдом Трампом в липні цього року кандидатом на посаду члена Верховного суду суддю Бретта Кавано звинуватили сексуальних домаганнях. 51-річна професорка університету Пало Алто в Каліфорнії Крістін Блейз Форд запевняє, що Кавано намагався зґвалтувати її на початку 1980-х років. Про це жінка розповіла в інтерв'ю американському виданню The Washington Post, опублікованому в неділю, 16 вересня.

За словами професорки, під час вечірки однокласників у одному з приватних помешкань Кавано заштовхнув її в кімнату та спробував здерти з неї одяг, водночас затуляючи їй рота рукою. Форд вдалося вирватися й вибігти з будинку. Натомість 53-річний Кавано рішуче заперечує висунені проти нього звинувачення професорки.

Суддя-консерватор Кавано відомий тим, що тривалий час співпрацював з республіканцями. 2000 року він був членом передвиборної команди Джорджа Буша-молодшого. 2003 року тоді вже президент Джоржд Буш-молодший висунув його кандидатуру в судді Апеляційного суду США у Вашингтоні. Але призначити Кавано Сенат зумів лише в 2006 році після кількох років спротиву з боку демократів.

Чинний президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Кавано на посаду судді Верховного суду 9 липня цього року. Трамп зацікавлений у закритті вакансії в Верховному суді до того, як в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, заплановані на листопад цього року.

Судді Верховного суду, які призначаються довічно, ухвалюють рішення з ключових питань, щодо яких суди нижчої юрисдикції часто не можуть дійти згоди. За останні роки рішення Верховного суду неодноразово означали масштабні суспільні зміни в США. Серед іншого, вони стосувалися міграційних питань, права голосу, прав гомосексуалів, страт та права жінок на аборти.

Слухання в Сенаті щодо призначення Кавано на пост судді Верховного суду заплановані на кінець цього тижня. Планувалося, що вже у вересні він зможе обійняти посаду в суді. Представники опозиційної Демократичної партії в Сенаті вже зараз виступили з вимогою перенести слухання щодо призначення Кавано до з'ясування всіх обставин справи зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях, передає інформагенція AP.