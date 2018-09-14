 Висуванця Трампа до Верховного суду США Кавано звинуватили в домаганнях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Висуванця Трампа до Верховного суду США Кавано звинуватили в домаганнях

51-річна професорка університету з Каліфорнії звинуватила кандидата на посаду судді Верховного суду США Бретта Кавано у спробі зґвалтування її на початку 1980-х років під час шкільної вечірки.

Кандидат на пост судді Верховного суду США Бретт Кавано

Суддя Бретт Кавано

Висуненого президентом США Дональдом Трампом в липні цього року кандидатом на посаду члена Верховного суду суддю Бретта Кавано звинуватили сексуальних домаганнях. 51-річна професорка університету Пало Алто в Каліфорнії Крістін Блейз Форд запевняє, що Кавано намагався зґвалтувати її на початку 1980-х років. Про це жінка розповіла в інтерв'ю американському виданню The Washington Post, опублікованому в неділю, 16 вересня.

За словами професорки, під час вечірки однокласників у одному з приватних помешкань Кавано заштовхнув її в кімнату та спробував здерти з неї одяг, водночас затуляючи їй рота рукою. Форд вдалося вирватися й вибігти з будинку. Натомість 53-річний Кавано рішуче заперечує висунені проти нього звинувачення професорки.

Суддя-консерватор Кавано відомий тим, що тривалий час співпрацював з республіканцями. 2000 року він був членом передвиборної команди Джорджа Буша-молодшого. 2003 року тоді вже президент Джоржд Буш-молодший висунув його кандидатуру в судді Апеляційного суду США у Вашингтоні. Але призначити Кавано Сенат зумів лише в 2006 році після кількох років спротиву з боку демократів.

Чинний президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Кавано на посаду судді Верховного суду 9 липня цього року. Трамп зацікавлений у закритті вакансії в Верховному суді до того, як в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, заплановані на листопад цього року.

Судді Верховного суду, які призначаються довічно, ухвалюють рішення з ключових питань, щодо яких суди нижчої юрисдикції часто не можуть дійти згоди. За останні роки рішення Верховного суду неодноразово означали масштабні суспільні зміни в США. Серед іншого, вони стосувалися міграційних питань, права голосу, прав гомосексуалів, страт та права жінок на аборти.

Слухання в Сенаті щодо призначення Кавано на пост судді Верховного суду заплановані на кінець цього тижня. Планувалося, що вже у вересні він зможе обійняти посаду в суді. Представники опозиційної Демократичної партії в Сенаті вже зараз виступили з вимогою перенести слухання щодо призначення Кавано до з'ясування всіх обставин справи зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях, передає інформагенція AP.

Дивитись відео 00:34
Now live
00:34 хв

Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві

DW.COM

Голова CBS йде з посади після закидів у сексуальних домаганнях

68-річний Леслі Мунвес залишить свою посаду в американській медіакорпорації CBS. Мунвеса звинуватили у сексуальних домаганнях. (10.09.2018)  

Секс у Німеччині: що не можна?

Що вважають сексуальним злочином в Німеччині? Які заборони в інтимному житті громадян передбачає німецький закон? (26.07.2018)  

Трамп висунув Бретта Кавано в члени Верховного суду США

У Білому домі хочуть бачити на посаді члена Верховного суду США консервативного суддю Бретта Кавано. Президент Дональд Трамп наполягає на швидкому затвердженні Кавано. (10.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві  

Також за темою

USA, Washington: Der Journalist Bob Woodward nimmt am White House Correspondents Dinner teil

Коментар: Проблематичний опір Трампу 12.09.2018

У книжці Боба Вудворда "Страх" ідеться про те, як група осіб у Білому домі намагається не дозволити президенту США завдати своїми діями ще більше шкоди. Можливо, декого такий розклад тішить, але не Міхаелля Кніґґе.

Washington Trump Bekanntgabe Nominierung Brett M. Kavanaugh Supreme Court Richter

Трамп висунув Бретта Кавано в члени Верховного суду США 10.07.2018

У Білому домі хочуть бачити на посаді члена Верховного суду США консервативного суддю Бретта Кавано. Президент Дональд Трамп наполягає на швидкому затвердженні Кавано.

USA - Richter Anthony M. Kennedy - Supreme Court

Трамп отримав шанс зробити Верховний суд США консервативним 28.06.2018

Суддя Ентоні Кеннеді, який часто приставав на бік лівих та правих, слугуючи вирішальним голосом у Верховному суді США, оголосив про відставку. Трамп може замінити його переконаним консерватором.

Реклама

Докладно

Олександр Онищенко витратив на своє захоплення кінним спортом мільйони євро

Кінець німецької казки втікача Онищенка

У Німеччині Олександр Онищенко був близький до отримання прихистку. Але його план провалився. 

Перший магазин Ikea має відкритися в Україні наступного року

Прихід IKEA: чи покращився в Україні інвестклімат?(відео)

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  