 Виступ фон дер Ляєн у Європарламенті: від клімату і зарплатні до Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Виступ фон дер Ляєн у Європарламенті: від клімату і зарплатні до Brexit

У програмному виступі перед дебатами та голосуванням за її кандидатуру в Європарламенті Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, зокрема, запровадження мінімальної зарплатні в країнах ЄС і за потреби перенесення терміну Brexit.

Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті

Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, яку номіновано на посаду голови Єврокомісії, у вівторок, 16 липня, вистпила з програмною промовою в Європарламенті перед дебатами та голосуванням щодо її кандидатури.

На перше місце у своєму виступі кандидатка на посаду голови Єврокомісії поставила боротьбу зі змінами клімату і підтвердила мету Європи до 2050 року скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу на 50 відсотків порівняно з 1990 роком. Для досягнення цієї мети вона має представити відповідний інвестиційний план.

Також фон дер Ляєн пообіцяла просувати ідею мінімальної заробітної платні в країнах Європи. "Кожна людина, котра працює повний робочий день, повинна отримувати єдину мінімальну суму, достатню для життя", - заявила фон дер Ляєн, цитує агентство Reuters.

DW.COM

Німкеня фон дер Ляєн може стати наступною головою Єврокомісії, бельгієць Мішель - очолить Європейську Раду. DW розповідає, чого Україні очікувати від нових керівників ЄС і яких поглядів вони дотримуються. (03.07.2019)

Наступні п'ять років Єврокомісію може очолювати німкеня Урсула фон дер Ляєн. Її кандидатура стала несподіваним підсумком саміту ЄС, який тривав три дні. Втім, їй ще треба здобути підтримку в Європарламенті. (02.07.2019)

Кандидатка на посаду голови Єврокомісії висловила готовність підтримати продовження терміну виходу Великобританії з Євросоюзу, якщо це буде необхідно.

Серед інших важливих тем, які фон дер Ляєн зачепила у своєму виступі, - повна підтримка принципу рівних прав жінок та чоловіків. За її словами, вона домагатиметься, щоб посади єврокомісарів порівно обійняли чоловіки та жінки.

Також фон дер Ляєн стала на захист рятувальників мігрантів у Середземному морі. "На морі існує обов'язок рятувати людські життя", - наголосила вона,. При цьому вона вказала на необхідність жорстких кроків проти банд, які займаються незаконним переправленням мігрантів.

Нагадаємо, 16 липня, депутати Європарламенту розглянуть кандидатуру фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії. Щоб вона могла обійняти цю посаду, за неї повинні проголосувати щонайменше 374 депутати Європарламенту з 747. Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії було запропоновано 2 липня на саміті лідерів країн ЄС в Брюсселі. Того дня лідери країн ЄС погодили пакет кандидатур на ключові посади в ЄС. Утім, гарантованої більшості в Європарламенті на підтримку кандидатури фон дер Ляєн не було.

Дивитись відео 01:56

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019)

 

Аудіо й відео до теми

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019)  

Також за темою

Ursula Von der Leyen in Brüssel

Урсула фон дер Ляєн йде у відставку з посади міністерки оборони ФРН 15.07.2019

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, яку номіновано кандидаткою на посаду голови Єврокомісії, заявила, що піде у відставку незалежно від результатів голосування за її кандидатуру.

EU-Kommisionspräsidentschaft | Ursula von der Leyen | Brüssel

Урсула фон дер Ляєн переконувала європарламентарів підтримати її кандидатуру 10.07.2019

Під час слухань у Європарламенті номінована на посаду голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила європарламентарям своє бачення майбутньої політики ЄС. З Москвою вона хоче розмовляти "з позиції сили".

Eurofighterabsturz Ursula von der Leyen

Урсула фон дер Ляєн - шлях із Берліна до Брюсселя? 03.07.2019

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн може стати головою Єврокомісії. Як вона проявила себе на політичній сцені в Берліні?

Реклама

Докладно

Дмитро Фірташ

Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США

Міністр юстиції Австрії дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа.  

Ігор Коломойський

Суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський райсуд Києва зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  