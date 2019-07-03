Виступ фон дер Ляєн у Європарламенті: від клімату і зарплатні до Brexit

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, яку номіновано на посаду голови Єврокомісії, у вівторок, 16 липня, вистпила з програмною промовою в Європарламенті перед дебатами та голосуванням щодо її кандидатури.

На перше місце у своєму виступі кандидатка на посаду голови Єврокомісії поставила боротьбу зі змінами клімату і підтвердила мету Європи до 2050 року скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу на 50 відсотків порівняно з 1990 роком. Для досягнення цієї мети вона має представити відповідний інвестиційний план.

Також фон дер Ляєн пообіцяла просувати ідею мінімальної заробітної платні в країнах Європи. "Кожна людина, котра працює повний робочий день, повинна отримувати єдину мінімальну суму, достатню для життя", - заявила фон дер Ляєн, цитує агентство Reuters.

Кандидатка на посаду голови Єврокомісії висловила готовність підтримати продовження терміну виходу Великобританії з Євросоюзу, якщо це буде необхідно.

Серед інших важливих тем, які фон дер Ляєн зачепила у своєму виступі, - повна підтримка принципу рівних прав жінок та чоловіків. За її словами, вона домагатиметься, щоб посади єврокомісарів порівно обійняли чоловіки та жінки.

Також фон дер Ляєн стала на захист рятувальників мігрантів у Середземному морі. "На морі існує обов'язок рятувати людські життя", - наголосила вона,. При цьому вона вказала на необхідність жорстких кроків проти банд, які займаються незаконним переправленням мігрантів.

Нагадаємо, 16 липня, депутати Європарламенту розглянуть кандидатуру фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії. Щоб вона могла обійняти цю посаду, за неї повинні проголосувати щонайменше 374 депутати Європарламенту з 747. Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії було запропоновано 2 липня на саміті лідерів країн ЄС в Брюсселі. Того дня лідери країн ЄС погодили пакет кандидатур на ключові посади в ЄС. Утім, гарантованої більшості в Європарламенті на підтримку кандидатури фон дер Ляєн не було.