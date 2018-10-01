 Виставка українського фотографа Олександра Глядєлова в Берліні - фоторепортаж | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 02.10.2018

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Культура й стиль життя

Виставка українського фотографа Олександра Глядєлова в Берліні - фоторепортаж

Український митець Олександр Глядєлов каже, що світлинами намагається передати емоції - і свої, і героїв фото. Зараз його роботи виставлені у Берліні: на фото і Київ 90-х, і війна на Донбасі, і російський морг.

  • Хрещатик, 1995 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Хрещатик, 1995 рік

    "Це потік життя, як воно йде", - пояснює Олександр Глядєлов. 62-річний фотограф з України каже, що крім життя, смерті та любові до невідворотних обставин належить і буденність.

  • Їжачку, прокинься!, 1998 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    "Їжачку, прокинься!", 1998 рік

    Серед героїв українського фотографа - безпритульні діти. До дітей, які на світлині, він прийшов на запрошення "Їжачка" о першій ночі. Той уже спав на сходах будівлі, і друзі кинулися будити "Їжачка". Зараз на цьому місці у Києві - торгівельний центр "Олімпіський".

  • Вова та його друг-курча, 1995 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    "Вова та його друг-курча", 1995 рік

    Світлина зроблена в Одесі, у дитячому будинку сімейного типу в родині Мартиненків. "Якщо я фотографую людей, то маю передати їхні емоції. І свої, звісно", - каже фотограф у розмові з DW.

  • Сестри, 2013 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    "Сестри", 2013 рік

    Село Степове, Україна. Глядєлов сподівається, "що глядач хоча б частково розділить ті емоції, які були в мене під час фотографування".

  • Гідропарк, Київ, 1998 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Гідропарк, Київ, 1998 рік

    Фотографія може показувати. А от який урок з неї можна винести, питання вже до глядача, переконаний Олександр Глядєлов. "І досі як науковець я досліджую певні процеси людського життя, вивчаю їх", - каже він про фотографію та життя.

  • Морг у російській колонії, 2001

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Морг у російській колонії, 2001

    Цей знімок з російського Маріінська - з колонії для хворих на туберкульоз № 33. На передньому плані - тіло в'язня, який помер від голоду на шляху з Москви до виправної колонії в Сибіру, пояснює Глядєлов. "Це концентрований жах", - додає фотограф.

  • Майдан, 19 лютого 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Майдан, Київ, 19 лютого 2014 року

    Остання барикада протестувальників на Майдані, яка палає. Глядєлов був на акціях в центрі української столиці від їхнього початку. Потім його фотографії з Революції Гідності демонструвалися у низці світових столиць. Відвідувачі виставок ставили чимало запитань, адже хотіли розібратися в подіях в Україні, каже він.

  • Битва за Іловайськ, серпень 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Битва за Іловайськ, серпень 2014 року

    Українські артилеристи готуються до атаки по позиціях противника поблизу Іловайська. Після того, як було зроблене це фото, сталася артилерійська дуель - на цьому місці загинули 18 українських військових. Сам Глядєлов під Іловайськом дістав поранення - осколок потрапив у ногу.

  • Згорілий український танк, серпень 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Згорілий український танк, серпень 2014 року

    Глядєлов каже, що на Заході існують ідеалізовані уявлення про сучасну війну. Мовляв, добре екіпіровані солдати десь у пустелі "воюють проти моджахедів з іржавими "Калашніковими". Глядачі в Європі могли порівняти фотографії з Донбасу лише зі свідченнями з Другої світової. На фото - підбитий танк ЗСУ, битва за Іловайськ, село Грабське (серпень 2014 року).

  • Berlin Ausstellung Fotograf Alexander Glyadyelov Ukraine (Eric Pawlitzky)

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Скромний гуманіст

    "Його фото сповнені людяністю, емпатією та стриманістю", - пишуть німецькі оглядачі про виставку Глядєлова. Це перше знайомство Берліна з його роботами. Виставка триває з 9 вересня до 15 листопада у галереї Alles Mögliche.

  • Олександр Глядєлов

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    30 років у фотографії

    Олександру Глядєлову - 62 роки. Народився у Польщі у родині військового, здобув технічну освіту. Потім тривалий час працював у сфері спортивно-гірського туризму. Нині активно співпрацює з "Лікарями без кордонів", його фото також використовують міжнародні організації HRW, The Global Fund, UNAIDS, UNICEF. Світлини Глядєлова виставлялись, зокрема, в Лондоні, Парижі, Мілані та Гамбурзі.

    Автор: Стас Соколов, Наталія Мехед


  • Хрещатик, 1995 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Хрещатик, 1995 рік

    "Це потік життя, як воно йде", - пояснює Олександр Глядєлов. 62-річний фотограф з України каже, що крім життя, смерті та любові до невідворотних обставин належить і буденність.

  • Їжачку, прокинься!, 1998 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    "Їжачку, прокинься!", 1998 рік

    Серед героїв українського фотографа - безпритульні діти. До дітей, які на світлині, він прийшов на запрошення "Їжачка" о першій ночі. Той уже спав на сходах будівлі, і друзі кинулися будити "Їжачка". Зараз на цьому місці у Києві - торгівельний центр "Олімпіський".

  • Вова та його друг-курча, 1995 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    "Вова та його друг-курча", 1995 рік

    Світлина зроблена в Одесі, у дитячому будинку сімейного типу в родині Мартиненків. "Якщо я фотографую людей, то маю передати їхні емоції. І свої, звісно", - каже фотограф у розмові з DW.

  • Сестри, 2013 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    "Сестри", 2013 рік

    Село Степове, Україна. Глядєлов сподівається, "що глядач хоча б частково розділить ті емоції, які були в мене під час фотографування".

  • Гідропарк, Київ, 1998 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Гідропарк, Київ, 1998 рік

    Фотографія може показувати. А от який урок з неї можна винести, питання вже до глядача, переконаний Олександр Глядєлов. "І досі як науковець я досліджую певні процеси людського життя, вивчаю їх", - каже він про фотографію та життя.

  • Морг у російській колонії, 2001

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Морг у російській колонії, 2001

    Цей знімок з російського Маріінська - з колонії для хворих на туберкульоз № 33. На передньому плані - тіло в'язня, який помер від голоду на шляху з Москви до виправної колонії в Сибіру, пояснює Глядєлов. "Це концентрований жах", - додає фотограф.

  • Майдан, 19 лютого 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Майдан, Київ, 19 лютого 2014 року

    Остання барикада протестувальників на Майдані, яка палає. Глядєлов був на акціях в центрі української столиці від їхнього початку. Потім його фотографії з Революції Гідності демонструвалися у низці світових столиць. Відвідувачі виставок ставили чимало запитань, адже хотіли розібратися в подіях в Україні, каже він.

  • Битва за Іловайськ, серпень 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Битва за Іловайськ, серпень 2014 року

    Українські артилеристи готуються до атаки по позиціях противника поблизу Іловайська. Після того, як було зроблене це фото, сталася артилерійська дуель - на цьому місці загинули 18 українських військових. Сам Глядєлов під Іловайськом дістав поранення - осколок потрапив у ногу.

  • Згорілий український танк, серпень 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Згорілий український танк, серпень 2014 року

    Глядєлов каже, що на Заході існують ідеалізовані уявлення про сучасну війну. Мовляв, добре екіпіровані солдати десь у пустелі "воюють проти моджахедів з іржавими "Калашніковими". Глядачі в Європі могли порівняти фотографії з Донбасу лише зі свідченнями з Другої світової. На фото - підбитий танк ЗСУ, битва за Іловайськ, село Грабське (серпень 2014 року).

  • Berlin Ausstellung Fotograf Alexander Glyadyelov Ukraine (Eric Pawlitzky)

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Скромний гуманіст

    "Його фото сповнені людяністю, емпатією та стриманістю", - пишуть німецькі оглядачі про виставку Глядєлова. Це перше знайомство Берліна з його роботами. Виставка триває з 9 вересня до 15 листопада у галереї Alles Mögliche.

  • Олександр Глядєлов

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    30 років у фотографії

    Олександру Глядєлову - 62 роки. Народився у Польщі у родині військового, здобув технічну освіту. Потім тривалий час працював у сфері спортивно-гірського туризму. Нині активно співпрацює з "Лікарями без кордонів", його фото також використовують міжнародні організації HRW, The Global Fund, UNAIDS, UNICEF. Світлини Глядєлова виставлялись, зокрема, в Лондоні, Парижі, Мілані та Гамбурзі.

    Автор: Стас Соколов, Наталія Мехед


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