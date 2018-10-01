Виставка українського фотографа Олександра Глядєлова в Берліні - фоторепортаж

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

Гідропарк, Київ, 1998 рік

Фотографія може показувати. А от який урок з неї можна винести, питання вже до глядача, переконаний Олександр Глядєлов. "І досі як науковець я досліджую певні процеси людського життя, вивчаю їх", - каже він про фотографію та життя.