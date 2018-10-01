Виставка українського фотографа Олександра Глядєлова в Берліні - фоторепортаж

"Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні
30 років у фотографії
Олександру Глядєлову - 62 роки. Народився у Польщі у родині військового, здобув технічну освіту. Потім тривалий час працював у сфері спортивно-гірського туризму. Нині активно співпрацює з "Лікарями без кордонів", його фото також використовують міжнародні організації HRW, The Global Fund, UNAIDS, UNICEF. Світлини Глядєлова виставлялись, зокрема, в Лондоні, Парижі, Мілані та Гамбурзі.
Автор: Стас Соколов, Наталія Мехед