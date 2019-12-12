Висилка німецьких дипломатів з РФ невиправдана - МЗС Німеччини

Федеральний уряд Німеччини вважає "невиправданим" рішення російської влади про оголошення двох співробітників німецького посольства в Москві персонами нон грата. Таке рішення "посилає неправильний сигнал", говориться в заяві речниці німецького МЗС, поширеній у четвер, 12 грудня.

У заяві нагадується, що МЗС Німеччини 4 грудня оголосив персонами нон грата двох співробітників посольства РФ у Берліні. Таким чином влада Німеччини відреагувала на те, що попри наполегливі вимоги Росія не сприяє розслідуванню вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Уранці 12 грудня Москва оголосила про висилку двох німецьких дипломатів як дзеркальну відповідь на рішення німецького уряду про видворення двох співробітників посольства РФ у Берліні.

Президент Росії Володимир Путін на полях саміту в "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня відкинув звинувачення Німеччини в тому, що Росія не бажає сприяти розслідуванню вбивства Хангошвілі. Убитого Путін назвав бойовиком і бандитом та стверджував, що Росія домагалася видачі Німеччиною Хангошвілі, але безрезультатно.

Пізніше уряд Німеччини спростував слова Путіна про те, що Москва зверталася до ФРН із запитом про видачу Хангошвілі. "У нас немає жодних даних про такий запит про екстрадицію", - заявив 11 грудня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Нагадаємо, Хангошвілі був польовим командиром під час Другої чеченської війни. Його застрелили 23 серпня в Берліні. Імовірного вбивцю затримали того ж дня, ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. 3 грудня портал журналістських розслідувань The Insider повідомив, що "Вадим Соколов" - насправді 54-річний Вадим Красиков, якого 2014 року Росія оголошувала в розшук через Інтерпол.

Розслідування вбивства 4 грудня взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише за підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави. Як повідомила пресслужба відомства, німецькі слідчі органи перевірять підозри в можливій причетності державних органів РФ або Чечні до організації вбивства Хангошвілі.