Висвітлення пандемії в Білорусі: про що мовчать державні ЗМІ і влада

Білоруські державні ЗМІ повідомляють лише частину інформації про COVID-19, а МОЗ спілкується з журналістами ребусами. Держструктури, вказують експерти, слідують установкам Лукашенка.
Заборона масових заходів, переведення навчальних закладів на дистанційне навчання - такі рекомендації, серед інших, оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за підсумками візиту її представників до Білорусі в середині квітня. Однак білоруські державні медіа про це не розповіли - вони написали лише про те, що місія ВООЗ відзначила зусилля Мінська щодо стримування поширення коронавірусу. DW розповідає, про що ще при висвітленні ситуації з пандемією COVID-19 замовчують білоруські влада та офіційні ЗМІ.
Як державні ЗМІ Білорусі розповідають про рекомендації ВООЗ
Нагадаємо, Білорусь залишається єдиною країною в Європі, в якій, попри пандемію COVID-19, проходять масові культурні і спортивні заходи, зокрема триває національна футбольна першість. Крім того, не припинилася і підготовка до військового параду Перемоги 9 травня.
"Місія ВООЗ вважає, що з початком популяційної передачі коронавірусу в Білорусі важливо доповнити ці заходи заходами фізичного дистанціювання", - повідомила державна інформагенція БелТА. Публікуючи матеріал про оцінку ВООЗ ситуації у боротьбі з SARS-CoV-2 у Білорусі, агенція написала, що в Республіці Білорусь вже вжиті заходи щодо стримування поширення коронавірусу.
А у випусках новин державних телеканалів - крім похвали ВООЗ на адресу Мінська - також зазначалося, що рекомендації цієї організації (фізичне дистанціювання, інформування населення та карантин для інфікованих) у Білорусі й так виконуються. Про те, що експерти ВООЗ порадили відкласти проведення всіх культурних, спортивних та релігійних заходів, державні ЗМІ не згадали.
Державні ЗМІ Білорусі слідують установкам Лукашенка
Директор інституту "Політична сфера" Андрій Казакевич не бачить особливої специфіки в такому висвітленні теми коронавірусу білоруськими державними ЗМІ: "Це загальна стратегія державних ресурсів. Вони обирають все зручне з новин й ігнорують негативні моменти". На думку керівника моніторингової групи iSANS Андрія Єлісеєва, офіційні медіа слідують установці президента Лукашенка, який недооцінює ризики епідемії і дотримується ненаукових та конспірологічних поглядів на природу коронавірусу і методи боротьби з ним.
"Вони виконують пропагандистську функцію, спрямовану на всіляке відбілення дій держорганів, а не на інформування населення. ДержЗМІ використовують великий арсенал маніпуляцій задля того, щоб применшити небезпеку епідемії, висміяти її, дезінформувати населення про сутність заходів боротьби з епідемією в Білорусі і за кордоном" , - вважає Єлісеєв.
Олександр Лукашенко заперечує небезпеку коронавірусу. Про заборону масових спортивних заходів у Білорусі не йдеться
Недержавні ЗМІ вимагають оперативну і достовірну інформацію
Крім висвітлення теми пандемії державними медіа Республіки Білорусь, питання є і до офіційної інформації, яка надходить від держорганів. Коли в Білорусі з'явився перший випадок зараження коронавірусом, міністерство охорони здоров'я пообіцяло бути максимально відкритим і навіть створило телеграм-канал для оперативного інформування населення.
Ось тільки довго політика відкритості не протрималася. Замість зрозумілих цифр МОЗ почав публікувати справжні ребуси, змушуючи журналістів підраховувати реальну кількість хворих на COVID-19. Ситуація змінилася на краще на момент візиту місії ВООЗ, однак після його завершення дані знову стали неповними.
Такий стан справ викликав стурбованість у недержавних ЗМІ. Білоруська асоціація журналістів (БАЖ), а також низка мас-медіа опублікували звернення до міністерства охорони здоров'я з вимогою надавати оперативну та достовірну інформацію про поширення COVID-19. "Коректна робота медіа неможлива, якщо компетентні державні органи не будуть своєчасно і достовірно інформувати журналістів, відповідати на запитання і звернення. Найкращий захист від фейків і паніки - правдива своєчасна інформація", - наголошується у заяві БАЖ.
На думку Андрія Єлісеєва, МОЗ дуже скутий у своїх діях і змушений погоджувати багато речей з адміністрацією президента. "Загальнодоступна інформація про дедалі більшу кількість летальних випадків і нездатність системи охорони здоров'я надавати задовільну медичну допомогу може ще більше делегітимізувати Лукашенка як серед населення в цілому, так і серед номенклатури", - підсумував експерт.
Провладні журналісти не бачать проблеми
З критичними оцінками згодні не всі. Голова правління провладного Білоруського союзу журналістів (БСЖ) Андрій Кривошеєв переконаний, що і держоргани, і основний масив ЗМІ діють адекватно до нинішньої ситуації. "Будь-який факт вимагає додаткової перевірки і верифікації, з цим і пов'язана затримка з публікацією даних МОЗ і відповідальних редакцій про коронавірус", - вважає Кривошеєв. Причому верифікувати інформацію, за словами глави БСЖ, треба і у відповідальних медпрацівників, і у виконавчої влади, і у МОЗ. Такий потрійний контроль, на думку Кривошеєва, потрібен для того, щоб не допустити поширення фейків, і чинить вплив.
Найбільше хворих на коронавірус медпрацівників зафіксовано у Вітебську та Мінську, визнали в МОЗ Білорусі. Тим часом ВООЗ радить владі цієї країни готуватися до найгірших сценаріїв щодо поширення коронавірусу. (11.04.2020)