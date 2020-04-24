Висвітлення пандемії в Білорусі: про що мовчать державні ЗМІ і влада

Заборона масових заходів, переведення навчальних закладів на дистанційне навчання - такі рекомендації, серед інших, оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за підсумками візиту її представників до Білорусі в середині квітня. Однак білоруські державні медіа про це не розповіли - вони написали лише про те, що місія ВООЗ відзначила зусилля Мінська щодо стримування поширення коронавірусу. DW розповідає, про що ще при висвітленні ситуації з пандемією COVID-19 замовчують білоруські влада та офіційні ЗМІ.

Як державні ЗМІ Білорусі розповідають про рекомендації ВООЗ

Нагадаємо, Білорусь залишається єдиною країною в Європі, в якій, попри пандемію COVID-19, проходять масові культурні і спортивні заходи, зокрема триває національна футбольна першість. Крім того, не припинилася і підготовка до військового параду Перемоги 9 травня.

"Місія ВООЗ вважає, що з початком популяційної передачі коронавірусу в Білорусі важливо доповнити ці заходи заходами фізичного дистанціювання", - повідомила державна інформагенція БелТА. Публікуючи матеріал про оцінку ВООЗ ситуації у боротьбі з SARS-CoV-2 у Білорусі, агенція написала, що в Республіці Білорусь вже вжиті заходи щодо стримування поширення коронавірусу.

А у випусках новин державних телеканалів - крім похвали ВООЗ на адресу Мінська - також зазначалося, що рекомендації цієї організації (фізичне дистанціювання, інформування населення та карантин для інфікованих) у Білорусі й так виконуються. Про те, що експерти ВООЗ порадили відкласти проведення всіх культурних, спортивних та релігійних заходів, державні ЗМІ не згадали.

Парад 9 травня білоруський диктатор скасовувати не планує

Державні ЗМІ Білорусі слідують установкам Лукашенка

Директор інституту "Політична сфера" Андрій Казакевич не бачить особливої специфіки в такому висвітленні теми коронавірусу білоруськими державними ЗМІ: "Це загальна стратегія державних ресурсів. Вони обирають все зручне з новин й ігнорують негативні моменти". На думку керівника моніторингової групи iSANS Андрія Єлісеєва, офіційні медіа слідують установці президента Лукашенка, який недооцінює ризики епідемії і дотримується ненаукових та конспірологічних поглядів на природу коронавірусу і методи боротьби з ним.

"Вони виконують пропагандистську функцію, спрямовану на всіляке відбілення дій держорганів, а не на інформування населення. ДержЗМІ використовують великий арсенал маніпуляцій задля того, щоб применшити небезпеку епідемії, висміяти її, дезінформувати населення про сутність заходів боротьби з епідемією в Білорусі і за кордоном" , - вважає Єлісеєв.

Олександр Лукашенко заперечує небезпеку коронавірусу. Про заборону масових спортивних заходів у Білорусі не йдеться

Недержавні ЗМІ вимагають оперативну і достовірну інформацію

Крім висвітлення теми пандемії державними медіа Республіки Білорусь, питання є і до офіційної інформації, яка надходить від держорганів. Коли в Білорусі з'явився перший випадок зараження коронавірусом, міністерство охорони здоров'я пообіцяло бути максимально відкритим і навіть створило телеграм-канал для оперативного інформування населення.

Ось тільки довго політика відкритості не протрималася. Замість зрозумілих цифр МОЗ почав публікувати справжні ребуси, змушуючи журналістів підраховувати реальну кількість хворих на COVID-19. Ситуація змінилася на краще на момент візиту місії ВООЗ, однак після його завершення дані знову стали неповними.

Такий стан справ викликав стурбованість у недержавних ЗМІ. Білоруська асоціація журналістів (БАЖ), а також низка мас-медіа опублікували звернення до міністерства охорони здоров'я з вимогою надавати оперативну та достовірну інформацію про поширення COVID-19. "Коректна робота медіа неможлива, якщо компетентні державні органи не будуть своєчасно і достовірно інформувати журналістів, відповідати на запитання і звернення. Найкращий захист від фейків і паніки - правдива своєчасна інформація", - наголошується у заяві БАЖ.

На думку Андрія Єлісеєва, МОЗ дуже скутий у своїх діях і змушений погоджувати багато речей з адміністрацією президента. "Загальнодоступна інформація про дедалі більшу кількість летальних випадків і нездатність системи охорони здоров'я надавати задовільну медичну допомогу може ще більше делегітимізувати Лукашенка як серед населення в цілому, так і серед номенклатури", - підсумував експерт.

Провладні журналісти не бачать проблеми

З критичними оцінками згодні не всі. Голова правління провладного Білоруського союзу журналістів (БСЖ) Андрій Кривошеєв переконаний, що і держоргани, і основний масив ЗМІ діють адекватно до нинішньої ситуації. "Будь-який факт вимагає додаткової перевірки і верифікації, з цим і пов'язана затримка з публікацією даних МОЗ і відповідальних редакцій про коронавірус", - вважає Кривошеєв. Причому верифікувати інформацію, за словами глави БСЖ, треба і у відповідальних медпрацівників, і у виконавчої влади, і у МОЗ. Такий потрійний контроль, на думку Кривошеєва, потрібен для того, щоб не допустити поширення фейків, і чинить вплив.