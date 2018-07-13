Вирубка лісів у Карпатах: як це зупинити? (відео)

Робочий тиждень - у Львові, на вихідні - до рідного селища. Галівка лежить просто посеред мальовничих Карпат. Ми знайомимося з 51-річним Іваном Платком. Він - волонтер проекту "Лісова варта" Всесвітнього фонду дикої природи в Україні. Весь вільний час активіст присвячує боротьбі за збереження карпатських лісів. І на його рахунку вже чимало перемог.