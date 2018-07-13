Вирубка лісів у Карпатах: як це зупинити? (відео)

Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes.
Захисники природи борються з масовим вирубуванням лісів, в той час багато місцевих жителів заявляють, що продаж лісу - єдиний їхній заробіток
Робочий тиждень - у Львові, на вихідні - до рідного селища. Галівка лежить просто посеред мальовничих Карпат. Ми знайомимося з 51-річним Іваном Платком. Він - волонтер проекту "Лісова варта" Всесвітнього фонду дикої природи в Україні. Весь вільний час активіст присвячує боротьбі за збереження карпатських лісів. І на його рахунку вже чимало перемог.
Чому не діє новий закон про сортування сміття, які екологічні наслідки війни на Донбасі, про вирубування лісів у Карпатах і отруєння бджіл - ексклюзивне інтерв'ю DW Остапа Семерака, міністра екології України. (12.07.2018)
Екологи застерігають: будівництво великого гірськолижного курорту "Свидовець", проект якого активно лобіює влада Закарпаття, може призвести до екологічної катастрофи. Під загрозою водні запаси регіону та праліс. (16.04.2018)
Екологи звертають увагу на високі темпи знищення лісу в Україні. Ситуація погіршується ще й через нелегальну вирубку. Аби зупинити порушників, на їхню думку, слід запровадити значно жорсткіші покарання. (29.07.2016)