Вирубка дерев чи озеленення: ігри зі статистикою в КМДА (відео)

Тотальна вирубка дерев будівельниками і хаотичне засадження комунальниками. Так Київ із зеленої столиці України перетворюється на "бетонну пустелю". Проблеми визнають і в "Київзеленбуді".
Екологічні акції протесту в Києві не вщухають - забудовники шаленими темпами знищують насадження в різних районах столиці. В КМДА заспокоюють: мовляв, забудовники якщо і вирубили дерева, то платять місту за висадку нових, у мегаполісі постійно проводяться роботи з озеленення і є понад 300 парків та скверів. І взагалі, Київ зі своїми майже сорока гектарами зелених насаджень не найменш зелене місто Європи. Це такі собі ігри зі статистикою, вважають екологи.
У містах дедалі більше автівок і менше дерев. Але саме від зелених насаджень якість життя залежить не менше, ніж від наявості автомобіля. (31.10.2018)
Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes. (13.07.2018)
Спилювання здорових дерев - новий "тренд" у Кропивницькому. Надія Паливода з ГО "Озеленення Кропивницький" бореться за кожен зелений шматочок у місті і змогла врятувати не один парк. (02.08.2018)