 Вирубка дерев чи озеленення: ігри зі статистикою в КМДА (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.11.2018

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Політика й суспільство

Вирубка дерев чи озеленення: ігри зі статистикою в КМДА (відео)

Тотальна вирубка дерев будівельниками і хаотичне засадження комунальниками. Так Київ із зеленої столиці України перетворюється на "бетонну пустелю". Проблеми визнають і в "Київзеленбуді".

Київ із зеленої столиці України перетворюється на бетонну пустелю

Київ із зеленої столиці України перетворюється на "бетонну пустелю"

Екологічні акції протесту в Києві не вщухають - забудовники шаленими темпами знищують насадження в різних районах столиці. В КМДА заспокоюють: мовляв, забудовники якщо і вирубили дерева, то платять місту за висадку нових, у мегаполісі постійно проводяться роботи з озеленення і є понад 300 парків та скверів. І взагалі, Київ зі своїми майже сорока гектарами зелених насаджень не найменш зелене місто Європи. Це такі собі ігри зі статистикою, вважають екологи.

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Kolumne Berlin 24/7 Grüne Stadt Berlin

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