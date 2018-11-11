Вирубка дерев чи озеленення: ігри зі статистикою в КМДА (відео)

Екологічні акції протесту в Києві не вщухають - забудовники шаленими темпами знищують насадження в різних районах столиці. В КМДА заспокоюють: мовляв, забудовники якщо і вирубили дерева, то платять місту за висадку нових, у мегаполісі постійно проводяться роботи з озеленення і є понад 300 парків та скверів. І взагалі, Київ зі своїми майже сорока гектарами зелених насаджень не найменш зелене місто Європи. Це такі собі ігри зі статистикою, вважають екологи.