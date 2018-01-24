 Вирок Януковичу: суд відмовив захисту виправити ″описки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2019

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Новини

Вирок Януковичу: суд відмовив захисту виправити "описки"

Оболонський райсуд Києва не бачить жодних помилок та описок у вироку Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Вилучити частину тексту у вироку вимагав від суду захист екс-президента.

Колегія суддів Оболонського райсуду міста Києва, що розглядала справу Януковича

Колегія суддів Оболонського райсуду міста Києва, що розглядала справу Януковича

Оболонський районний суд Києва відмовив адвокатам екс-президента України Віктора Януковича у виправленні описок у вироку в справі про державну зраду.

"Суд не бачить жодних помилок або описок у вироку щодо Віктора Януковича. Вирок складено офіційною діловою мовою відповідно до вимог КПК України, а тому в задоволенні заяв захисників про виправлення нібито описок відмовлено", - повідомили у середу, 20 березня, у прес-службі суду, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

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Представники захисту екс-президента України Віктора Януковича подали апеляцію на вирок Оболонського суду, яким його було визнано винним у державній зраді та засуджено до 13 років ув'язнення. (22.02.2019)

Вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду екс-президента України оскаржив державний адвокат, повідомили в суді. Представники захисту Януковича кажуть, що він не мав права цього робити. (18.02.2019)

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура України не буде оскаржувати вирок екс-президенту Віктору Януковичу в справі про держзраду, а хоче натомість сконцентруватися на доведенні інших злочинів, які вона йому закидає. (01.02.2019)

Сторона захисту просила суд виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом'якшує покарання Януковичу, - "вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації". Адвокати також просили виключити з вироку посилання на відеозапис інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, в якому він тричі наголосив, що у нього є офіційне звернення "легітимного президента України Януковича" про використання Збройних сил РФ на території України, що, як стверджує Путін, дало йому з точки зору міжнародного права достатню правову підставу для використання російської армії на території України.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав невинним Януковича за обвинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Захист Януковича подав низку апеляційних скарг на цей вирок. 1 березня Київський апеляційний суд поінформував, що визначив склад колегії для розгляду шести апеляцій. 6 березня апеляційний суд повідомив, що вирок у справі про держзраду Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів повернуто до Оболонського суду Києва для розгляду заяв про виправлення описок та про роз'яснення вироку.

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