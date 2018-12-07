 Випуск легкових автомобілів у Німеччині впав до мінімуму за 22 роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2020

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Новини

Випуск легкових автомобілів у Німеччині впав до мінімуму за 22 роки

У 2019 році німецькі автовиробники випустили 4,7 мільйона легкових автомобілів. Експерти пояснюють 9-відсоткове скорочення виробництва і 13-відсоткове падіння експорту послабленням попиту за кордоном.

Завод Volkswagen у Дрездені

Завод Volkswagen у Дрездені

Німецькі виробники легкових автомобілів у 2019 році істотно скоротили їх випуск. Такі дані Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA) наводить у понеділок, 6 січня. За весь рік з конвеєрів німецьких автозаводів зійшло 4,7 мільйона ​​легкових автомобілів, що на дев'ять відсотків менше, ніж роком раніше.

DW.COM

Volkswagen хоче повторити успіх своїх легендарних масових моделей "Жук" і Golf. Перший в Німеччині завод з випуску тільки електричних автомобілів буде в колишній НДР. (05.11.2019)

Toyota і Hyundai переконані в перспективах водню, натомість у Volkswagen вважають, що він не на часі. Багато хто у Німеччині розглядає його як паливо для вантажних, а не легкових автомобілів. (11.11.2019)

Це найгірший показник з 1997 року, випливає зі статистики Міжнародної організації автовиробників.

Їх експорт минулого року також знизився. За межі Німеччини було продано 3,5 мільйона легкових автомобілів, що на 13 відсотків менше за показник 2018 року. У VDA пояснюють скорочення виробництва та експорту послабленням попиту на міжнародному ринку.

При цьому кількість нових реєстрацій автомобілів у 2019 році зросла на п'ять відсотків і досягла 3,6 мільйона. З них майже 1,1 мільйона реєстрацій припадає на легкові автомобілі іноземних виробників. У цьому сегменті зростання також становило п'ять відсотків.

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