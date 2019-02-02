Виплати на дітей у Німеччині: у тому числі для іноземців

Згідно з інформацією Федерального агентства праці в Нюрнберзі, щорічно в Німеччині виплачують державної допомоги на дітей на близько 15 мільйонів осіб. Це загалом понад 30 мільярдів євро так званих "дитячих грошей" (Kindergeld). З них 402 мільйони євро минулого року були переказані на іноземні банківські рахунки. Цю допомогу на дітей виплачують щомісяця, її розмір становить в Німеччині 194 євро на першу і другу дитини, 200 євро - на третю, 225 євро - на кожну наступну. З липня 2019 року розміри допомоги збільшаться ще на 10 євро. Виплачуються гроші до досягнення 18-річчя, а якщо дитина вчиться, то до 25-річного віку.

252 тисячі дітей, батьки яких отримують "дитячі гроші" з держбюджету Німеччини, проживають за межами Німеччини. Найбільша частка допомоги йде в Польщу (майже 124 тисячі дітей), за нею йдуть Румунія, Чехія та Франція. При цьому лише у однієї дитини з вісьмох, які отримують цю допомогу і проживають за межами Німеччини, є німецьке громадянство. Решта - діти іноземців.

Не лише для громадян країн Євросоюзу

Згідно з законами Європейського Союзу, громадяни держав ЄС можуть жити і працювати в будь-якій країні Євросоюзу і користуватися тими ж пільгами, якими користуються громадяни цих країн. Іншими словами, французи, поляки чи румуни, які працюють в Німеччині на постійній основі, мають право на отримання "дитячих грошей" незалежно від того, де їхні діти живуть - з ними в Німеччині або на батьківщині з бабусею і дідусем.

Однак на німецькі "дитячі гроші" мають право не лише громадяни країн ЄС, а й - за певних умов - громадяни України, Росії, Білорусі та інших держав. Щоправда, у них повинен бути дозвіл на проживання та роботу в Німеччині. "Крім того, вони можуть отримувати цю державну допомогу на дітей лише за умови, якщо їхні діти живуть разом з ними в Німеччині", - наголошує в інтерв'ю DW відповідальний працівник Федерального агентства праці в Нюрнберзі Крістіан Вайнерт (Christian Weinert). При цьому громадян країн Східної Європи, які працюють в Німеччині, за словами чиновника, стає дедалі більше. У 2017 році їх було майже 1,2 мільйона людей.

Але навіть якщо громадяни України, Білорусі чи Росії не працюють, а отримують соціальну допомогу для малозабезпечених, у них, як і у німців, зберігається право на "дитячі гроші".

Суперечка навколо "дитячих грошей"

Частина німецьких політиків, в основному з Християнсько-соціального союзу (ХСС), виступають за те, щоб індексувати державну допомогу, яку Німеччина виплачує на дітей, які проживають за межами країни, і привести її у відповідність з рівнем життя, наприклад, в Румунії або Польщі, де вони живуть. Це набагато скоротило б бюджетні витрати.

Однак закони ЄС цього не дозволяють. І коли Австрія з нового року в односторонньому порядку скоротила розміри своєї допомоги, яка виплачується на дітей, які живуть в Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, реакція Європейської Комісії була дуже негативною.

Єврокомісія дала Австрії два місяці на перегляд рішення про індексацію дитячої допомоги, що виплачуються за кордон. "У Євросоюзі не може бути дітей другого сорту", - заявила Маріанна Тіссен, європейська комісарка з соціальних питань.