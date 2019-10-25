Випадок дифтерії підтверджено на Тернопільщині

Медики зафіксували новий випадок дифтерії в Україні. Про підтвердження захворювання на дифтерію в Тернопільській області повідомило міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці у соцмережі Facebook з посиланням на Центр громадського здоров'я у суботу, 26 жовтня. Діагноз "дифтерія" у 47-річного чоловіка підтверджено лабораторно, зазначається у повідомленні.

За цими даними, чоловік отримав щеплення від дифтерії у 2017 році, однак щодо наявності попередніх обов'язкових 8-ми щеплень за віком інформації немає. Хворий проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей, по допомогу звернувся до лікаря на Тернопільщині, з яким уклав декларацію. Контактував з трьома особами, з яких одна дитина. За місцем проживання пацієнта 21 жовтня було проведено дезінфекцію.

Отримана чоловіком вакцина в 2017 році сформувала достатній рівень антитоксичного імунітету, що не дав розвинутися тяжким ускладненням, вважають медики. Щеплення від дифтерії формує антитоксичний імунітет, що захищає від тяжкого перебігу хвороби.

Центр громадського здоров'я та МОЗ України наголошують, що Україна забезпечена необхідною кількістю вакцин від дифтерії.

Нагадаємо, днями медики зафіксували один випадок дифтерії в 9-річного хлопчика в Києві. За попередніми даними, дитина не була щеплена від хвороби через відмову батьків.

Перед цим на Закарпатті госпіталізували 15 пацієнтів, четверо з яких хворі на дифтерію, а решта визначені як носії.

Як зазначається за сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, дифтерія є інфекційною хворобою, збудник якої передається повітряно-крапельним шляхом. Уражаються ротоглотка та дихальні шляхи. У тяжких випадках бактерії виробляють токсин, що викликає наліт у горлі, котрий може спричинити обструкцію, що утруднює дихання і викликає кашель. Токсин може також проникати у кровотік і викликати ускладнення серцево-судинної й нервової систем, нирок.