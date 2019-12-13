 Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.12.2019

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Економіка

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео)

Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Це тисячі гектарів невитребуваних паїв чи земель, які нікому не належать і почасти вже заростають лісами. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся.

Landwirtschaft Dorf Myrne Ukraine (DW/I. Burdyga)

Чи допоможе земельна реформа в Україні депресивним селам?

6 кілометрів від кордону з Білоруссю. Приблизно 170 км - від Житомира. Доїхати до села Козулі можна ось цими пісками і лише коли сухо. Здається, що розвиток цивілізації тут зупинився ще у 70-их роках минулого століття. Тут ніколи не було ані газу, ані вуличного освітлення. Школа працювала в одному з цих дерев’яних будинків, побудованих ще після Другої світової війни. Єдиний магазин закрився років десять тому. Невитребуваних паїв  в таких вмираючих селах багато, підтверджують в місцевій Словечанській громаді. Щонайменше третина розпайованих земель. Усього в громаді кілька сотень людей не витребували приблизно 1100 гектарів. Деякі мешканці померли, не встигнувши оформити документи. Багато успадкованих паїв так і не переоформили родичі померлих. В сільраді не виключають, що дані про кількість невитребуваних земель можуть бути і неточними. Тут чекають на проведення інвентаризації сільгоспземель, яку Держгеокадастр обіцяв завершити до кінця 2019 року. Дивіться репортаж DW з Полісся: 

 

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Докладно

Landwirtschaft Dorf Myrne Ukraine (DW/I. Burdyga)

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