Вимикайте світло: тарифи на електрику зростуть? (відео)

Тарифи на електрику для населення цього року підвищувати не будуть. У цьому українців запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-трансляції одного із засідань уряду. За його словами, у ЗМІ поширюється неправдива інформація про нібито збільшення тарифів на електроенергію, але не варто вводити громадян. Щоправда, на думку експертів, економічного підґрунтя для таких оптимістичних обіцянок немає. А штучно утримувати ціни на електрику на низькому рівні, постійно дотуючи їх з бюджету, немає сенсу. Чому українцям не уникнути підвищення цін на електроенергію - якщо не цього року, то наступного?