Вилікувався від COVID-19: прем'єр Великобританії Джонсон повертається до роботи

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон з 27 квітня повертається до виконання своїх обов'язків. Про це ввечері у суботу, 25 квітня, повідомив речник уряду країни, передає агенція новин Reuters. Джонсон знову працюватиме зі своєї резиденції на Даунінг-стріт.

З 7 квітня обов'язки прем'єра країни виконував міністр закордонних справ Домінік Рааб. Після повернення Джонсона до роботи уряд має ухвалити рішення щодо графіка зняття обмежень, запроваджених у країні через поширення нового коронавірусу, враховуючи при цьому загрозу нової хвилі епідемії.

Критики звинувачують уряд Джонсона у повільній реакції на спалах COVID-19 у порівнянні з іншими європейськими країнами. У британських лікарнях до того ж бракувало тестів та засобів захисту для медичних працівників.

За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, у Великобританії зафіксували 149569 випадків зараження, померли 20,3 тисячі людей, у яких виявили коронавірус.

Нагадаємо, британський прем'єр повідомив про зараження коронавірусом 27 березня, з цього дня він керував урядом, перебуваючи на самоізоляції. 5 квітня 55-річного Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через стійкі симптоми COVID-19. З 7 квітня він три дні провів у відділенні інтенсивної терапії, а 9 квітня його перевели до звичайної палати. 12 квітня Джонсона виписали з лікарні. З того часу він відновлювався у заміській резиденції британського уряду.