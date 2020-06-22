Викривальна книга Болтона про Трампа вийшла попри сильний спротив

Книга "Кабінет, в якому це сталося" колишнього радника з національної безпеки президента США Дональда Трампа Джона Болтона надійшла в продаж з вівторка, 23 червня. Виходу книги в світ передував запеклий спротив з боку адміністрації Дональда Трампа, тож її публікацію санкціонував суд.

20 червня суд округу Колумбія відхилив позов міністерства юстиції США, що вимагало заборонити вихід книги, різко розкритикованої Дональдом Трампом.

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На думку суду, адміністрація Трампа не надала доказів, що заборона публікації книги необхідна, аби запобігти "непоправній шкоді". Як вказав суддя Ройс Ламберт, книга Болтона вже надрукована і, за даними видавництва, 200 тисяч її примірників перебувають у США, ще тисячі - в інших країнах. Крім того, копії книги надійшли в розпорядження ЗМІ.

Ризики для Болтона

Хоч суд і дозволив публікацію книги, однак суддя Ламберт розкритикував Болтона за те, що той не дочекався, поки Рада національної безпеки перевірить текст книги на наявність держтаємниці.

Обкладинка книги Джона Болтона

Ламберт звинуватив Болтона в тому, що той передчасно відправив рукопис книги видавцеві. Тож автору, можливо, доведеться відмовитися на користь уряду США від двох мільйонів доларів гонорару за книгу. В гіршому разі йому навіть загрожує тюремне ув'язнення.

Викривальна книга

У книзі Болтон розповідає про свої досвід і враження, отримані під час перебування в Білому домі на посаді радника президента США з питань національної безпеки в період з квітня 2018 року по вересень 2019 року.

Згідно з опублікованими раніше фрагментами книги, Болтон описує Трампа як політика, яким можуть маніпулювати іноземні лідери. Крім того, для Трампа власні інтереси важливіші за державні, запевняє Болтон. Приміром, у книзі Болтон стверджує, що Трамп прохав китайського лідера Сі Цзіньпіна допомогти йому з переобранням у листопаді 2020 року.

Натомість сам американський президент назвав написане своїм колишнім підлеглим "збіркою побрехеньок та вигадок", цитує інформагенція dpa. Трамп також запевнив, що Болтон "дорого заплатить" за вихід цієї книги.

Як повідомлялося, днями Болтон піддав Трампа нищівній критиці в інтерв'ю для телеканалу ABC.

Болтон зокрема назвав Трампа "приголомшливо необізнаним", і таким, що ухвалює "помилкові" та "ірраціональні" рішення. Ексрадник Трампа визнав, що сподівається на те, що Трампа не переоберуть президентом у листопаді.