Викрадену 23 роки тому картину Ґустава Клімта знайшли у сміттєвому пакеті

Полотно австрійського художника Ґустава Клімта знайшли під час прибирання в саду музею, звідки її викрали у 1997 році. Справжність картини однак ще має підтвердити експертиза.
В італійському місті П'яченца знайшли картину відомого австрійського художника Ґустава Клімта (Gustav Klimt) "Портрет жінки", викрадену в 1997 році.
Полотно, справжність якого ще має підтвердити експертиза, виявив садівник музею імені Річчі Одді під час прибирання 10 грудня 2019 року. Він очищав зовнішні стіни будівлі від плюща і виявив там заглиблення за металевими дверцятами. Усередині лежав пакет для сміття, у якому і виявили викрадену у цьому ж музеї 23 роки тому роботу Клімта. За даними музею, картина знаходиться у прекрасному стані, не пошкоджена, однак її передадуть на експертизу задля підтвердження, чи є вона оригіналом.
"Портрет жінки" є одним із серії жіночих портретів, які Клімт намалював між 1916-м та 1918 роками.
Музей, із якого була викрадена картина, був заснований як приватна галерея у 1930 роках колекціонером Річчі Одді. Своє зібрання він заповів П'яченці. У музеї імені Річчі Одді зараз нараховується понад 300 полотен. Утім, "Портрет жінки" Клімта був найціннішим його експонатом.
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