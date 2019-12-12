Викрадену 23 роки тому картину Ґустава Клімта знайшли у сміттєвому пакеті

В італійському місті П'яченца знайшли картину відомого австрійського художника Ґустава Клімта (Gustav Klimt) "Портрет жінки", викрадену в 1997 році.

Полотно, справжність якого ще має підтвердити експертиза, виявив садівник музею імені Річчі Одді під час прибирання 10 грудня 2019 року. Він очищав зовнішні стіни будівлі від плюща і виявив там заглиблення за металевими дверцятами. Усередині лежав пакет для сміття, у якому і виявили викрадену у цьому ж музеї 23 роки тому роботу Клімта. За даними музею, картина знаходиться у прекрасному стані, не пошкоджена, однак її передадуть на експертизу задля підтвердження, чи є вона оригіналом.

Схованка була облаштована прямо у стіні музею

"Портрет жінки" є одним із серії жіночих портретів, які Клімт намалював між 1916-м та 1918 роками.

Музей, із якого була викрадена картина, був заснований як приватна галерея у 1930 роках колекціонером Річчі Одді. Своє зібрання він заповів П'яченці. У музеї імені Річчі Одді зараз нараховується понад 300 полотен. Утім, "Портрет жінки" Клімта був найціннішим його експонатом.