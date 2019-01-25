Викрадену картину Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" знайдено - МВС РФ

Картину "Ай-Петрі. Крим" російського художника Архипа Куїнджі, викрадену напередодні з виставки в Третьяковській галереї, знайдено. Про це в понеділок, 28 січня, повідомила офіційна представниця МВС Росії Ірина Волк. За її словами, поліції вдалося затримати в Московській області підозрюваного в крадіжці. Ним виявився 31-річний чоловік, додала речниця, передає інформагенція "Інтерфакс".

Затриманий розповів правоохоронцям, де сховав украдений витвір мистецтва й поліції вдалося виявити експонат в зазначеному місці.

Багате кримінальне минуле

Виявилося, що обвинуваченого раніше вже затримували за зберігання наркотиків і він перебував під підпискою про невиїзд. Поліцейські розшукують його можливих спільників. Порушено кримінальну справу.

За даними міністерства культури РФ, а також страхової організації "Стерх", вартість полотна "Ай-Петрі. Крим" становить близько 12 мільйонів рублів (близько 160 тисяч євро. - Ред.).

Крадіжка сталася 27 січня на очах у відвідувачів Третьяковської галереї. Зловмисник зняв картину зі стіни й вийняв полотно з рами. За попередніми даними, у викраденні брали участь двоє грабіжників, вони потрапили в об'єктиви камер спостереження. Сигналізація не спрацювала, тож охоронці були впевнені в тому, що картину забирає співробітник музею.

На полотні "Ай-Петрі. Крим" Архипа Куїнджі зображено гірський масив Криму в синьо-бузково-сірих тонах. Робота входила до складу постійної експозиції Російського музею в Санкт-Петербурзі.