Викрадення 100-кілограмової монети, що належала Фуксману: в Берліні розпочався процес

В Окружному суді Берліна у четвер, 10 січня, розпочався процес у справі викрадення з місцевого музею два роки тому золотої монети вагою в центнер і вартістю у кілька мільйонів євро.

У крадіжці підозрюють чотирьох чоловіків віком від 20 до 24 років. За даними слідства, троє з них, які є громадянами Німеччини, належать до родинного клану арабського походження. Викрадачі ймовірно проникли до музею вночі через вікно, розбили вітрину, де перебувала монета, та на візку довезли її до автомобіля, на якому втекли. Четвертий підозрюваний - 20-річний охоронець, який працював у фірмі, що забезпечувала охорону музею. Він заздалегідь провів розвідку на місці злочину та дав викрадачам поради.

У перший день процесу адвокати заперечили причетність підозрюваних до злочину та заявили, що розслідування поліції "не дало жодного переконливого доказу" такої причетності, цитує агентство dpa.

Стокілограмову монету під назвою "Великий кленовий лист" із зображенням британської королеви Єлизавети ІІ викрали з берлінського музею Боде у березні 2017 року. За тодішньою ціною золота монета коштувала щонайменше 3,75 мільйона євро. Її колекційна вартість значно вища.

Слідів вкраденої монети досі не знайшли. Слідчі підозрюють, що монету розрізали на шматки і продали. Коштовна монета належала відомому в Україні німецькому бізнесмену, колишньому співвласнику телеканалу "1+1" Борису Фуксману.