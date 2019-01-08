 Викрадення 100-кілограмової монети, що належала Фуксману: в Берліні розпочався процес | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

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Новини

Викрадення 100-кілограмової монети, що належала Фуксману: в Берліні розпочався процес

У Берліні судять підозрюваних у викраденні цінної золотої монети, яка належала бізнесмену Борису Фуксману. Монету досі не знайшли.

Монета Великий кленовий лист у музеї Боде (фото з архіву)

Монета "Великий кленовий лист" у музеї Боде (фото з архіву)

В Окружному суді Берліна у четвер, 10 січня, розпочався процес у справі викрадення з місцевого музею два роки тому золотої монети вагою в центнер і вартістю у кілька мільйонів євро.

У крадіжці підозрюють чотирьох чоловіків віком від 20 до 24 років. За даними слідства, троє з них, які є громадянами Німеччини, належать до родинного клану арабського походження. Викрадачі ймовірно проникли до музею вночі через вікно, розбили вітрину, де перебувала монета, та на візку довезли її до автомобіля, на якому втекли. Четвертий підозрюваний - 20-річний охоронець, який працював у фірмі, що забезпечувала охорону музею. Він заздалегідь провів розвідку на місці злочину та дав викрадачам поради.

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Через 17 років після запровадження євро у ФРН на руках у населення залишаються мільйони старих купюр німецьких марок і мільярди монет. Загальна вартість німецьких марок, що зберігаються у населення, - 12,55 мільярда. (10.12.2018)

Банкноти номіналом в 1,2,3 та 10 гривень мають поступово вийти з обігу. Їх замінять монетами, заявили в Національному банку України. (12.03.2018)

У перший день процесу адвокати заперечили причетність підозрюваних до злочину та заявили, що розслідування поліції "не дало жодного переконливого доказу" такої причетності, цитує агентство dpa.

Стокілограмову монету під назвою "Великий кленовий лист" із зображенням британської королеви Єлизавети ІІ викрали з берлінського музею Боде у березні 2017 року. За тодішньою ціною золота монета коштувала щонайменше 3,75 мільйона євро. Її колекційна вартість значно вища. 

Слідів вкраденої монети досі не знайшли. Слідчі підозрюють, що монету розрізали на шматки і продали. Коштовна монета належала відомому в Україні німецькому бізнесмену, колишньому співвласнику телеканалу "1+1" Борису Фуксману.

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В Берліні вкрали золоту монету вагою у 100 кілограмів (27.03.2017)

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В Берліні вкрали золоту монету вагою у 100 кілограмів (27.03.2017)  

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В Берліні вкрали золоту монету вагою у 100 кілограмів (27.03.2017) 27.03.2017

Яким чином зловмисникам вдалося обійти охорону та сигналізацію музею Боде - не ясно. Відомо лише, що здобич винесли через вікно.

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