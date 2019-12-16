Виконувач обов'язків посла США в Україні Вільям Тейлор йде з посади

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишить свою посаду в січні 2020 року. Про це він повідомив виданню The New York Times в електронному листі. За словами Тейлора, він іде через те, що закінчується термін його тимчасового призначення в Україну.

Згідно з американським законодавством, особи, які займають посади виконувачів обов'язків, можуть перебувати на них лише близько 200 днів. "Адміністрація незабаром призначить постійного посла", - написав Тейлор. Водночас він не повідомив жодних деталей. Вільям Тейлор - ветеран війни у В'єтнамі, який протягом десятиліть працював у Державному департаменті.

Нагадаємо, 13 листопада Тейлор дав публічні свідчення в рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США.

Під час слухань Тейлор погодився із твердженням, що Трампа більше цікавило розслідування щодо його потенційного суперника на виборах-2020 Джо Байдена і його сина, ніж сама Україна. Також Тейлор заявив, що вважав "нелогічним" та "божевільним" прив'язувати надання військової допомоги Україні до виконання нею умови - просування розслідування стосовно Байденів.

У своїх виступах Тейлор зробив акцент на шкоді репутації американських дипломатів, якої, на його думку, було завдано діями Трампа і його команди.