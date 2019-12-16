 Виконувач обов′язків посла США в Україні Вільям Тейлор йде з посади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

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Новини

Виконувач обов'язків посла США в Україні Вільям Тейлор йде з посади

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишить свою посаду в січні 2020 року.

Вільям Тейлор

Вільям Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишить свою посаду в січні 2020 року. Про це він повідомив виданню The New York Times в електронному листі. За словами Тейлора, він іде через те, що закінчується термін його тимчасового призначення в Україну.

DW.COM

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор виступив у Конгресі і повідомив, що США збиралися допомагати Україні тільки в обмін на розслідування проти Байдена. Про це написало видання The Washington Post. (23.10.2019)

У Палаті представників Конгресу США тривають публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. Заслухати мають тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та дипломата США Джорджа Кента. (13.11.2019)

У Конгресі США відбулися перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Трампа. В. о. посла США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря Джордж Кент дали свідчення у прямому ефірі. (14.11.2019)

Згідно з американським законодавством, особи, які займають посади виконувачів обов'язків, можуть перебувати на них лише близько 200 днів. "Адміністрація незабаром призначить постійного посла", - написав Тейлор. Водночас він не повідомив жодних деталей. Вільям Тейлор - ветеран війни у В'єтнамі, який протягом десятиліть працював у Державному департаменті.

Нагадаємо, 13 листопада Тейлор дав публічні свідчення в рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США.

Під час слухань Тейлор погодився із твердженням, що Трампа більше цікавило розслідування щодо його потенційного суперника на виборах-2020 Джо Байдена і його сина, ніж сама Україна. Також Тейлор заявив, що вважав "нелогічним" та "божевільним" прив'язувати надання військової допомоги Україні до виконання нею умови - просування розслідування стосовно Байденів.

У своїх виступах Тейлор зробив акцент на шкоді репутації американських дипломатів, якої, на його думку, було завдано діями Трампа і його команди. 

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