 Виконувачка обов′язків президента Болівії інфікувалася коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2020

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Новини

Виконувачка обов'язків президента Болівії інфікувалася коронавірусом

Виконувачка обов'язків президента Болівії Жанін Аньєс заразилася коронавірусом. Наступні два тижні вона проведе на карантині.

Виконувачка обов'язків президента Болівії Жанін Аньєс

Виконувачка обов'язків президента Болівії Жанін Аньєс

Виконувачка обов'язків президента Болівії Жанін Аньєс повідомила в четвер, 9 липня, що заразилася коронавірусом. За її словами, вона почувається добре та продовжує працювати з дому. Це вже третій випадок COVID-19 серед голів латиноамериканських держав - раніше коронавірусом заразилися президенти Бразилії та Гондурасу.

Аньєс проведе наступні два тижні на карантині, а потім зробить знову тест на коронавірус. Політикиня планує взяти участь у президентських виборах, які мають відбутися в Болівії 6 вересня. Парламентські та президентські вибори мали відбутися в цій південноамериканській країні ще в травні, проте через пандемію COVID-19 були перенесені на вересень.

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Нагадаємо, що 6 липня болівійська прокуратура висунула експрезиденту країни Ево Моралесу обвинувачення в тероризмі, а також фінансуванні терористичної діяльності. Як повідомила прокуратура, після своєї відставки та втечі з країни минулого року Моралес закликав своїх прихильників у Болівії до незаконної діяльності. Наприклад, під час викликаних його відставкою протестів він по телефону дав завдання довіреній особі чинити перепони постачанню харчів до міст.

У листопаді 2019 році Моралес був змушений під тиском військових подати у відставку після того, як опозиція та спостерігачі закинули йому фальсифікації під час президентських виборів 20 жовтня 2019 року. Експрезидент утік спочатку до Мексики, а потім до Аргентини. Тим часом у Болівії діє перехідний уряд.

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