 Виконком WADA розглядає питання нових санкцій щодо росіян за допінг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

Виконком WADA розглядає питання нових санкцій щодо росіян за допінг

Росіян підозрюють у фальшуванні даних антидопінгової лабораторії. РУСАДА можуть знову позбавити акредитації.

Виконавчий комітет WADA радиться щодо РУСАДА

Виконавчий комітет WADA радиться щодо РУСАДА

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у понеділок, 23 вересня, на засіданні в Токіо розгляне питання щодо можливих нових санкцй стосовно Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Причиною стали підозри у тому, що РУСАДА надало сфальсифіковані дані з московської антидопінгової лабораторії. Доступ до даних московської лабораторії був однією з умов відновлення акредитації РУСАДА минулого року.

"Виконавчий комітет обговорить ситуацію з РУСАДА", - підтвердив агентству новин dpa директор WADA зі зв'язків зі ЗМІ Джеймс Фітцджеральд. Після засідання виконавчого комітету WADA оприлюднить відповідну заяву. Якщо підозри щодо РУСАДА підтвердяться, російське антидопінгове агентство можуть знову позбавити акредитації.

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У Німеччині за підтримки Всесвітнього антидопінгового агентства здійснено дослідження, в результаті якого з'ясували, що екдистерон збільшує нарощування м'язів втричі. (25.06.2019)

Всесвітнє антидопінгове агентство має сумніви у достовірності даних, наданих відповідним російським агентством. У разі підтвердження маніпуляцій РУСАДА можуть знову позбавити акредитації. (21.09.2019)

Борці з допінгом у Німеччині закликають надати російським атлетам право брати участь в міжнародних змаганнях тільки після "відновлення довіри до вільної від допінгу культури спорту в Росії". (02.01.2019)

Нагадаємо, у 2015 році вибухнув скандал навколо контрольованої державою системи вживання допінгу російськими спортсменами. У серпні 2015 року німецький телеканал ARD показав документальний фільм, у якому російських атлетів звинуватили у вживанні заборонених препаратів. Після початку скандалу багатьох російських спортсменів, зокрема легкоатлетів, відсторонили від міжнародних змагань.

У листопаді 2015 року виконавчий комітет WADA позбавив РУСАДА акредитації. 20 вересня 2018 року він поновив російське антидопінгове агентство у правах на певних умовах.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) 23 вересня також вирішуватиме питання щодо поновлення членства Всеросійської федерації легкої атлетики, яке призупинили в 2015 році. Це рішення значною мірою залежатиме від вердикту WADA. На Чемпіонаті світу з легкої атлетики, який стартує цього тижня в Досі, 29 російських атлетів матимуть змогу виступати під олімпійським прапором. 

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Німецький журналіст: Росія не має брати участь в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро

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