Виклик для Зеленського та Порошенка: як завоювати виборців, які ще не визначилися (відео)

У 60-річної продавчині Наталі торгівля не кипить: купівельна спроможність жителів Хмільника впала, а витрати на оренду і закупівлю товару навпаки зростають. Обидва її сини виїхали до Польщі на заробітки - там у них кращі шанси. У зниженні рівня життя в Україні звинувачує чинного президента. Усі її сподівання тепер - на шоумена Володимира Зеленського. Саме у ньому вона побачила такого собі "непідкупного Голобородька", якому готова віддати свій голос у другому турі виборів.

Тим часом неприємно вражені результатами першого туру виборів медичні працівники найстарішого в місті санаторію "Хмільник". Тут більшість - за чинного президента. За кілька днів до першого туру Порошенко уперше завітав до двадцяти восьми тисячного курортного містечка. Для працівників санаторію приїзд гаранта став справжньою подією.

Голоси за обох кандидатів у президенти у Хмільнику розділилися майже порівну. Аби здобути перемогу у другому турі виборів, Порошенку та Зеленському треба тепер змагатися за голоси тих, які не прийшли на вибори у першому турі.