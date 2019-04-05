Виклик для Зеленського та Порошенка: як завоювати виборців, які ще не визначилися (відео)

У містечку Хмільник голоси за Порошенка та Зеленського розділилися порівну. Чого очікують від кандидатів виборці, щоб визначитися перед другим туром - репортаж DW.
У 60-річної продавчині Наталі торгівля не кипить: купівельна спроможність жителів Хмільника впала, а витрати на оренду і закупівлю товару навпаки зростають. Обидва її сини виїхали до Польщі на заробітки - там у них кращі шанси. У зниженні рівня життя в Україні звинувачує чинного президента. Усі її сподівання тепер - на шоумена Володимира Зеленського. Саме у ньому вона побачила такого собі "непідкупного Голобородька", якому готова віддати свій голос у другому турі виборів.
Тим часом неприємно вражені результатами першого туру виборів медичні працівники найстарішого в місті санаторію "Хмільник". Тут більшість - за чинного президента. За кілька днів до першого туру Порошенко уперше завітав до двадцяти восьми тисячного курортного містечка. Для працівників санаторію приїзд гаранта став справжньою подією.
Голоси за обох кандидатів у президенти у Хмільнику розділилися майже порівну. Аби здобути перемогу у другому турі виборів, Порошенку та Зеленському треба тепер змагатися за голоси тих, які не прийшли на вибори у першому турі.
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