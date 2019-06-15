 Викладач ВНЗ у Пакистані засуджений до страти за блюзнірство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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Новини

Викладач ВНЗ у Пакистані засуджений до страти за блюзнірство

33-річного викладача Джунаїда Хафіза в Пакистані засудили до смерті за "принизливі коментарі" про пророка Мухамеда.

Джунаїд Хафіз

Джунаїда Хафіза визнали винним у поширенні блюзнірських коментарів про пророка Мохамеда

Суд в пакистанському місті Мултан в суботу, 21 грудня, засудив університетського викладача Джунаїда Хафіза до смерті за звинуваченням у богохульстві. Іншим вироком Хафіза засуджено також до довічного ув'язнення та грошового штрафу на суму 500 тисяч пакистанських рупій (близько 3 тисяч євро в перерахунку), передає агенція новин dpa.

DW.COM

Суд виніс смертний вирок колишньому президенту Пакистану Первезу Мушаррафу. Його було винесено заочно, бо експрезидент країни живе в Дубаї. Мушарраф керував Пакистаном з 1999-го до 2008 року. (17.12.2019)

Затримання не має нічого спільного зі справою християнки Асії Бібі, проти звільнення якої виступали прихильники затриманого ісламіста, кажуть у поліції. Правоохоронці також затримали близько 300 прибічників Різві. (24.11.2018)

Подане ісламістами оскарження вироку про виправдання християнки Азії Бібі судді Верховного суду Пакистану визнали неприйнятним. Бібі може тепер залишити Пакистан. (29.01.2019)

Християнка Азія Бібі залишила Пакистан, де її раніше засудили до смертної кари за богохульство. Очікують, що вона возз'єднається з родиною в Канаді. (08.05.2019)

Ухвали суду передбачають оскарження, тож адвокат засудженого заявив, що подаватиме апеляцію. Щодо вироку підзахисному, адвокат назвав це "вкрай сумним".

Хафіз був заарештований у березні 2013 року за "принизливі коментарі" про пророка Мухамеда, які викладач нібито публікував у соціальній мережі Facebook. З 2014 року він перебуває в одиночній камері.

Адвокат, який спочатку захищав Хафіза, отримував погрози, а в травні 2014 року його було вбито в його ж адвокатській конторі.

У жовтні цього року міжнародна правозахисна організація Amnesty International намагалася домогтися скасування висунених обвинувачень проти Хафіза, але марно. Після оголошення вироку Хафізу Amnesty International назвала вердикт "грубою судовою помилкою" і закликала до негайного звільнення 33-річного викладача.

У Пакистані переважна більшість населення - мусульмани. Закон про богохульство ухвалили в цій країні в 1980-ті роки. Під його дію підпадають зневажливі висловлювання про іслам або пророка Мухамеда. Нерідко богохульство карається смертним вироком.

Натомість критики переконані, що закон про богохульство часто стає способом змусити замовкнути меншини, в тому числі місцевих християн і ліберальних активістів. Навіть недоведені звинувачення нерідко призводять до лінчування, повідомляє AFP.

За оцінкою експертів американської Комісії з питань міжнародної релігійної свободи, зробленої в 2018 році, в Пакистані за подібні злочини до страти засуджено близько 40 осіб. Нині всі вони перебувають у камері смертників.

Нагадаємо, у травні цього року християнка Азія Бібі, котру також раніше звинувачували в богохульстві, змогла залишити територію Пакистану.

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