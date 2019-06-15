Викладач ВНЗ у Пакистані засуджений до страти за блюзнірство

Суд в пакистанському місті Мултан в суботу, 21 грудня, засудив університетського викладача Джунаїда Хафіза до смерті за звинуваченням у богохульстві. Іншим вироком Хафіза засуджено також до довічного ув'язнення та грошового штрафу на суму 500 тисяч пакистанських рупій (близько 3 тисяч євро в перерахунку), передає агенція новин dpa.

Ухвали суду передбачають оскарження, тож адвокат засудженого заявив, що подаватиме апеляцію. Щодо вироку підзахисному, адвокат назвав це "вкрай сумним".

Хафіз був заарештований у березні 2013 року за "принизливі коментарі" про пророка Мухамеда, які викладач нібито публікував у соціальній мережі Facebook. З 2014 року він перебуває в одиночній камері.

Адвокат, який спочатку захищав Хафіза, отримував погрози, а в травні 2014 року його було вбито в його ж адвокатській конторі.

У жовтні цього року міжнародна правозахисна організація Amnesty International намагалася домогтися скасування висунених обвинувачень проти Хафіза, але марно. Після оголошення вироку Хафізу Amnesty International назвала вердикт "грубою судовою помилкою" і закликала до негайного звільнення 33-річного викладача.

У Пакистані переважна більшість населення - мусульмани. Закон про богохульство ухвалили в цій країні в 1980-ті роки. Під його дію підпадають зневажливі висловлювання про іслам або пророка Мухамеда. Нерідко богохульство карається смертним вироком.

Натомість критики переконані, що закон про богохульство часто стає способом змусити замовкнути меншини, в тому числі місцевих християн і ліберальних активістів. Навіть недоведені звинувачення нерідко призводять до лінчування, повідомляє AFP.

За оцінкою експертів американської Комісії з питань міжнародної релігійної свободи, зробленої в 2018 році, в Пакистані за подібні злочини до страти засуджено близько 40 осіб. Нині всі вони перебувають у камері смертників.

Нагадаємо, у травні цього року християнка Азія Бібі, котру також раніше звинувачували в богохульстві, змогла залишити територію Пакистану.