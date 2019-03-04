Визначені переможці конкурсу до Верховного та Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) визначила переможців конкурсу на посади суддів Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду. Зокрема у середу, 6 березня, були сформовані рейтинги кандидатів у Касаційний господарський суд, Касаційний адміністративний суд, Касаційний цивільний суд і Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду.

За результатами конкурсу до Касаційного госпсуду потрапили чинні голова і члени Вищої ради правосуддя (ВРП) Ігор Бенедисюк, Наталя Волковицька і Тетяна Малашенкова, а також екс-судді Вищого госпсуду Сергій Могил і Валерій Картере. До складу Касаційного кримінального суду потрапив чинний голова Подільського районного суду Києва Василь Бородій.

До складу Касаційного цивільного суду пройшов в.о. голови апарату Верховного суду Валентин Сердюк і суддя Оболонського райсуду Києва Максим Тітов, колишній член колегії у справі екс-президента Віктора Януковича. У Касаційний адмінсуд пройшов чинний член ВРП Микола Гусак. Список переможців має бути затверджено ВККС і передано на розгляд до Вищої ради правосуддя.

Раніше вдень заступник голови ВККС Станіслав Щотка повідомив, що комісія визначила переможців конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Він зачитав підсумковий список з балами за конкурс 52 кандидатів у судді. Перші за списком 27 претендентів є переможцями конкурсу в Антикорупційний суд.

Найбільшу кількість балів набрали суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич. За нею йдуть суддя Шаргородського райсуду Вінницької області Ігор Строгий, суддя Тростянецького райсуду Сумської області Віктор Маслов, глава Гребінківського райсуду Полтавської області Леся Федорак і суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Оксана Олійник. Також у верхній частині рейтингу переможців розташовані адвокати Ярослав Шкодін, Віктор Ногачевський, Віталій Дубас.

Крім того, ВККС оголосила список переможців конкурсу в апеляційну палату Антикорупційного суду. У цьому рейтингу найбільшу кількість балів набрали адвокат Микола Глотов, адвокат Віктор Панкулич, співробітник кафедри права Чернівецького національного університету Сергій Боднар і суддя Дніпропетровського окружного адмінсуду Валерія Чорна. Остаточний список переможців на 27 вакансій суддів Антикорупційного суду і 12 вакансій суддів апеляційної палати буде оголошено комісією 7 березня.