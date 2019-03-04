 Визначені переможці конкурсу до Верховного та Вищого антикорупційного суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Визначені переможці конкурсу до Верховного та Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів завершила відбір переможців конкурсу на посади судді Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду України.

Визначені переможці на посади суддів

Визначені переможці на посади суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) визначила переможців конкурсу на посади суддів Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду. Зокрема у середу, 6 березня, були сформовані рейтинги кандидатів у Касаційний господарський суд, Касаційний адміністративний суд, Касаційний цивільний суд і Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду.

За результатами конкурсу до Касаційного госпсуду потрапили чинні голова і члени Вищої ради правосуддя (ВРП) Ігор Бенедисюк, Наталя Волковицька і Тетяна Малашенкова, а також екс-судді Вищого госпсуду Сергій Могил і Валерій Картере. До складу Касаційного кримінального суду потрапив чинний голова Подільського районного суду Києва Василь Бородій.

До складу Касаційного цивільного суду пройшов в.о. голови апарату Верховного суду Валентин Сердюк і суддя Оболонського райсуду Києва Максим Тітов, колишній член колегії у справі екс-президента Віктора Януковича. У Касаційний адмінсуд пройшов чинний член ВРП Микола Гусак. Список переможців має бути затверджено ВККС і передано на розгляд до Вищої ради правосуддя.

Раніше вдень заступник голови ВККС Станіслав Щотка повідомив, що комісія визначила переможців конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Він зачитав підсумковий список з балами за конкурс 52 кандидатів у судді. Перші за списком 27 претендентів є переможцями конкурсу в Антикорупційний суд.

DW.COM

Після тривалих баталій довкола закону ухвалений документ набув чинності. Президент розраховує, що Антикорупційний суд запрацює до кінця року. (14.06.2018)

Міжнародні експерти пропустили до подальшого конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду України 71 кандидата, 39 претендентів відсіяли. ВККС планує завершити конкурсний відбір до 20 лютого. (28.01.2019)

Найбільшу кількість балів набрали суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич. За нею йдуть суддя Шаргородського райсуду Вінницької області Ігор Строгий, суддя Тростянецького райсуду Сумської області Віктор Маслов, глава Гребінківського райсуду Полтавської області Леся Федорак і суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Оксана Олійник. Також у верхній частині рейтингу переможців розташовані адвокати Ярослав Шкодін, Віктор Ногачевський, Віталій Дубас.

Крім того, ВККС оголосила список переможців конкурсу в апеляційну палату Антикорупційного суду. У цьому рейтингу найбільшу кількість балів набрали адвокат Микола Глотов, адвокат Віктор Панкулич, співробітник кафедри права Чернівецького національного університету Сергій Боднар і суддя Дніпропетровського окружного адмінсуду Валерія Чорна. Остаточний список переможців на 27 вакансій суддів Антикорупційного суду і 12 вакансій суддів апеляційної палати буде оголошено комісією 7 березня.

Дивитись відео 02:22

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)  

Також за темою

Symbolbild Justitia Justizia

Відбір суддів у Антикорупційний суд: до останнього етапу пройшов 71 кандидат 28.01.2019

Міжнародні експерти пропустили до подальшого конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду України 71 кандидата, 39 претендентів відсіяли. ВККС планує завершити конкурсний відбір до 20 лютого.

Ukraine Kiew PK Präsident Petro Poroschenko

Порошенко: Антикорупційний суд буде створено в лютому 24.01.2019

Наступного місяця в Україні буде завершено створення Вищого антикорупційного суду, заявив президент Петро Порошенко. З конкурсу на посаду суддів виключено ще дев'ятьох сумнівних кандидатів.

Justiz Gerechtigkeit Symbolbild

Антикорупційний суд: експерти не схвалили вісьмох кандидатів 04.01.2019

Міжнародні експерти провели перше засідання, на якому розглянули кандидатури претендентів на посади суддів Вищого антикорупційного суду України.

Реклама

Докладно

Ukraine Aktivisten protestieren gegen illegale Verfolgung von Anti-Korruptions-Funtionären (picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko)

Україні радять змінити тактику антикорупційної реформи

Чим більше тиску щодо антикорупційних реформ на українські еліти, тим більше останні згуртовуються для протистояння ним. 

Дефіцит торгівлі США став рекордним за 10 років

Торговельний дефіцит США досяг максимуму за 10 років

Дефіцит зовнішньої торгівлі США минулого року став рекордним за останні десять років та перевищив 620 мільярдів доларів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  