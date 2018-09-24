 Видачу угорських паспортів на Закарпатті розслідують за статтею про держзраду - прокуратура | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

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Новини

Видачу угорських паспортів на Закарпатті розслідують за статтею про держзраду - прокуратура

Попередня правова кваліфікація у справі, відкритій після появи у ЗМІ повідомлень про видачу угорських паспортів в угорському консульстві в Береговому, - державна зрада, повідомили в прокуратурі Закарпатської області.

Угорський паспорт (архівне фото)

Угорський паспорт (архівне фото)

Кримінальне провадження, відкрите після поширення в ЗМІ повідомлень про видачу громадянам України паспортів Угорщини в Береговому Закарпатської області, розслідується за статтею про державну зраду. Про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області в п'ятницю, 28 вересня. Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 1 ст. 111 КК (державна зрада). "Відомості внесено до ЄРДР за повідомленнями в ЗМІ щодо здійснення громадянами України дій, спрямованих на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України", - додали у відомстві.

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Прес-служба прокуратури Закарпатської області на сторінці у Facebook уточнила, що йдеться про відео, на якому громадяни України, присягаючи у вірності іншій державі, отримують паспорти громадян Угорщини. При цьому посадові особи установи, де відбувалися події, як зафіксовано у цьому відео, рекомендували приховувати факт отримання іноземного громадянства від державних структур України.

Досудовим розслідуванням займається слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше ситуацію на Закарпатті міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою угорського зовнішньополітичного відомства Петером Сіярто на зустрічі в США на полях Генасамблеї ООН. За словами Клімкіна, розмова була складною і Угорщина не визнає наявності порушень з боку свого консула.

27 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом отримання паспортів Угорщини громадянами України, а отримання подвійного громадянства передбачає позбавлення громадянства України.

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