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Рівні A1, A2, B1

A1, A2, B1 | Deutsch – warum nicht?

Мовний курс "Deutsch – warum nicht?" розповідає історію студента-журналіста Андреаса, який працює портьє в готелі. Кожна серія складається з 26 уроків з діалогами, вправами та аудіо для скачування. Мовний курс відповідає рівням від А1 до В1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Він орієнтований на учнів, які починають або продовжують вивчати німецьку. "Deutsch – warum nicht?" - це спільний проект Deutsche Welle та Goethe-Institut.
Рівні: А1, А2, В1
Тип: аудіо, текст (для скачування)
Мови: німецька | українська

У цьому курсі були використані аудіо та тексти 1991 року. Ми сподіваємося, що ви із розумінням поставитеся до того, що деяку інформацію, наприклад, про грошові одиниці, вже не можна актуалізувати.

"Deutsch - warum nicht?" - як подкаст

Наш аудіокурс можна застосовувати для самостійного вивчення мови, а також як додатковий матеріал на заняттях з німецької мови. Тут можна підписатися на всі випуски Deutsch – warum nicht?

Deutsch - warum nicht? Серія 1 | Вивчати німецьку (RSS)  

Deutsch - warum nicht? Серія 1 | Вивчати німецьку (iTunes)

Deutsch - warum nicht? Серія 2 | Вивчати німецьку (RSS)  

Deutsch - warum nicht? Серія 2 | Вивчати німецьку (iTunes)

Deutsch - warum nicht? Серія 3 | Вивчати німецьку (RSS)  

Deutsch - warum nicht? Серія 3 | Вивчати німецьку (iTunes)

Deutsch - warum nicht? Серія 4 | Вивчати німецьку (RSS)  

Deutsch - warum nicht? Серія 4 | Вивчати німецьку (iTunes)