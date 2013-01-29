Мовний курс "Deutsch – warum nicht?" розповідає історію студента-журналіста Андреаса, який працює портьє в готелі. Кожна серія складається з 26 уроків з діалогами, вправами та аудіо для скачування. Мовний курс відповідає рівням від А1 до В1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Він орієнтований на учнів, які починають або продовжують вивчати німецьку. "Deutsch – warum nicht?" - це спільний проект Deutsche Welle та Goethe-Institut.

Рівні: А1, А2, В1

Тип: аудіо, текст (для скачування)

Мови: німецька | українська