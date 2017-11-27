Виверження вулкана у Новій Зеландії: п'ятеро людей загинули

На острові Уайт-айленд у Новій Зеландії у понеділок, 9 грудня, сталося виверження вулкана, що призвело до загибелі щонайменше пятьох людей, повідомляє агентство Reuters. За попередніми даними, десятки туристів постраждали. Ще декілька туристів зникли безвісти. Всього на острові та біля ніього було на момент виверження близько сотні людей, розповіла прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

"Декілька людей були травмовані і зараз їх транспортують на берег", - цитує прем'єрку агенція AFP. Вона додала, що виверження є "дуже важливою проблемою".

"Я не впевнена, чи були ці люди на острові чи поблизу нього, але там точно була група осіб, і їм, безумовно, потрібна медична допомога (...) "Я не знаю, скільки і з якими травмами, але рятувальники наразі відчайдушно намагаються доставити цих людей з острова до лікарні", - сказала очільниця міської влади прибережного міста Вакатане Джуді Тернер.

У місцевій службі швидкої допомоги розповіли, що її співробітники виявили близько 20 поранених.

На висоті близько трьох тисяч метрів над островом у повітрі нависла густа біла хмара з попелу. Цей острів розташований приблизно за 50 кілометрів від основних островів країни.

Уайт-Айленд регулярно відвідують туристи. На ньому розташований найактивніший конусний вулкан Нової Зеландії. Він на приблизно 70 відсотків занурений у море.

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