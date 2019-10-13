Виведених з Сирії американських військових перекинуть до Іраку

Майже всі з тисячі військових США, які залишають Сирію, будуть перекинуті в західну частину Іраку, щоб продовжувати боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД) і "сприяти захисту Іраку". Про це повідомив міністр оборони США Марк Еспер журналістам на борту літака під час перельоту на Близький Схід в неділю, 20 жовтня.

За словами Еспера, перекидання американських військ з Сирії до Іраку займе кілька тижнів і здійснюватиметься як наземним, так і повітряним шляхом. Рішення США про виведення своїх військових з північної частини Сирії перед початком військової операції Туреччини проти курдів в цьому регіоні було сприйнято багатьма як зрада союзників-курдів, які протягом багатьох років боролися з американцями пліч-о-пліч проти ІД, зазначає агентство Reuters.

В Іраку перекинуті з Сирії американські солдати приєднаються до понад п'яти тисяч військовослужбовців США, які вже знаходяться в цій країні для навчання іракських силовиків і стримування джихадистів. Поки неясно, чи мають намір США використовувати Ірак як базу для проведення наземних операцій в Сирії і нанесення авіаударів по бойовиках ІД.

Неоднозначна реакція в Іраку

США узгодили плани перекидання солдатів з урядом в Багдаді. Проте їхня реалізація може бути далеко неоднозначно сприйнята в Іраку, який зараз знаходиться в стані глибокої політичної кризи, що супроводжується насильством. Внаслідок масових протестів в Іраку вже загинули понад 100 осіб, ще шість тисяч були поранені.

За розвитком ситуації в Іраку уважно стежить сусідній Іран, який неухильно посилює свій вплив в цій країні. Значне число колишніх шиїтських польових командирів в даний час є депутатами іракського парламенту і підтримують політику Тегерана.