Вибух у шахті в Чехії: щонайменше 13 загиблих

Внаслідок вибуху у вугільній шахті у Чехії загинули щонайменше 13 людей, повідомила у п'ятницю, 21 грудня, вуглевидобувна компанія OKD. Серед загиблих 11 поляків та двоє чехів.

Вибух метану на глибині понад 800 метрів у шахті CSM поблизу міста Карвіна, яке розташовано в 300 кілометрах від Праги, стався пізно ввечері 20 грудня. Він призвів до руйнування великої площини видобутку.

В компанії OKD повідомили, що більшість постраждалих були польськими шахтарями, яких надала компанія ALPEX. Директор OKD Болеслав Ковальчик заявив, що пошукові роботи були припинені через складні умови. "На жаль, ми досягли тієї точки, де неможливо було рухатися вперед, тому що там палає вогонь та нульова видимість", - заявив він, передає агенція Reuters.

Ця аварія стала найбільш масштабною у Чехії з 1990 року, коли у шахті поблизу Карвіна загинули 30 шахтарів, повідомила агенція CTK.