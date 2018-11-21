Вибух у мечеті на військовій базі в Афганістані: десятки загиблих

Унаслідок вибуху на території військової бази на сході Афганістану загинуло щонайменше 27 осіб, повідомляє місцева влада. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєне.
Внаслідок сильного вибуху, який стався в одній з мечетей у східній афганській провінції Хост у п'ятницю, 23 листопада, загинуло щонайменше 27 осіб. Ще 57 потерпілих отримали різноманітні поранення, повідомляє інформагенція AP, що наводить дані місцевої влади.
Сама мечеть, у котрій стався вибух, розташована на одній з баз афганських збройних сил. Вибуховий пристрій розірвався саме тоді, коли віряни зібралися на п'ятничну молитву. Всі загиблі служили в лавах збройних сил Афганістану, наголосив речник місцевих військових. Декого з поранених доставили в шпиталі гелікоптерами, повідомили військові, передає агенція новин AFP.
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