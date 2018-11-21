Вибух у мечеті на військовій базі в Афганістані: десятки загиблих

Внаслідок сильного вибуху, який стався в одній з мечетей у східній афганській провінції Хост у п'ятницю, 23 листопада, загинуло щонайменше 27 осіб. Ще 57 потерпілих отримали різноманітні поранення, повідомляє інформагенція AP, що наводить дані місцевої влади.

Сама мечеть, у котрій стався вибух, розташована на одній з баз афганських збройних сил. Вибуховий пристрій розірвався саме тоді, коли віряни зібралися на п'ятничну молитву. Всі загиблі служили в лавах збройних сил Афганістану, наголосив речник місцевих військових. Декого з поранених доставили в шпиталі гелікоптерами, повідомили військові, передає агенція новин AFP.

Упродовж останніх тижнів радикальний ісламський рух "Талібан" скоїв низку нападів на об'єкти збройних сил Афганістану та силовиків, нагадує Reuters.

Як повідомлялося, в Афганістані щороку внаслідок численних терактів та нападів гунуть тисячі мирних жителів.