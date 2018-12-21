 Вибух у Магнітогорську: число жертв зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2019

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Новини

Вибух у Магнітогорську: число жертв зростає

З-під уламків будинку в Челябінській області Росії вже витягли понад 20 загиблих. Доля ще двадцяти мешканців невідома. Рятувальники врятували з-під завалів живого малюка.

Рятувальники витягли з-під завалів будинку у Магнітогорську живого малюка

Рятувальники витягли з-під завалів будинку у Магнітогорську живого малюка

Кількість жертв вибуху в житловому будинку російського Магнітогорська Челябінської області, станом на середу, 2 січня, зросла до 21 людини. Про це повідомила агенція "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу МНС Росії. Доля ще понад 20 осіб, які в момент обвалення могли перебувати в квартирах, залишається невідомою. Температура повітря вранці 2 січня опускалась до мінус 20 градусів, пишуть місцеві ЗМІ у Магнітогорську.

1 січня, через добу після трагедії, рятувальники знайшли під завалами зруйнованого будинку живого малюка. Повідомляється, що 11-місячого хлопчика врятувало те, що він був тепло закутаний і лежав у ліжечку. Дитина зазнала тяжких травм і була доправлена до лікарні. 

Вибух у десятиповерховому житловому будинку в Магнітогорську пролунав уранці 31 грудня. Внаслідок вибуху обвалився один з під'їздів будинку, в якому було прописано понад 100 осіб. За інформацією МНС РФ, 35 квартир зруйновані повністю, ще 10 - частково. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності. Пріоритетною версією слідчих наразі є "вибух побутового газу". 

Водночас Слідчий комітет Росії залучив, за його даними, близько 100 криміналістів для розслідування надзвичайної пригоди. Магнітогорськ відвідав президент РФ Володимир Путін.  

2 січня в Челябінській області - день жалоби за загиблими. 

DW.COM

У Росії обвалився під'їзд житлового будинку: доля 79 осіб невідома

Внаслідок вибуху в житловому будинку в російському Магнітогорську загинуло троє людей, доля 79 осіб залишається невідомою. (31.12.2018)  

Магнітогорськ: доля 35-ти осіб досі невідома

Після вибуху в житловому будинку в Магнітогорську й досі лишається невідомою доля 35-ти осіб, повідомляють російські ЗМІ. Рятувальники витягли з-під завалів вже семеро людей. (31.12.2018)  

Троє людей загинули в Магнітогорську через пожежу у маршрутці

За попередніми даними поліції, загоряння сталося через несправність газових балонів, що перебували в транспортному засобі. (02.01.2019)  

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За попередніми даними поліції, загоряння сталося через несправність газових балонів, що перебували в транспортному засобі.

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