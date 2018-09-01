Вибух у житловому будинку в Німеччині: один загиблий і десятки поранених

Унаслідок вибуху у п'ятиповерховому житловому будинку міста Бланкенбург у федеральній землі Саксонія-Ангальт загинула одна людина, ще 25 осіб отримали поранення. Причина вибуху поки невідома.
У багатоквартирному житловому будинку міста Бланкенбург в окрузі Гарц, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, уранці п'ятниці, 13 грудня, стався вибух, який спричинив пожежу.
Як повідомляють у місцевій поліції, одна людина загинула, ще 25 людей травмовані. Правоохоронці не виключають, що кількість жертв і постраждалих може збільшитися.
Наразі про причину вибуху даних немає, однак з навколишніх будівель, серед яких школа і дитячий садок, евакуюють людей.
П'ятиповерховий будинок, у якому стався вибух, є новобудовою і знаходиться на околиці Бланкенбурга, де загалом мешкає близько 20 тисяч людей.
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