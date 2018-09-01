 Вибух у житловому будинку в Німеччині: один загиблий і десятки поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

Вибух у житловому будинку в Німеччині: один загиблий і десятки поранених

Унаслідок вибуху у п'ятиповерховому житловому будинку міста Бланкенбург у федеральній землі Саксонія-Ангальт загинула одна людина, ще 25 осіб отримали поранення. Причина вибуху поки невідома.

Житловий будинок, у якому пролунав вибух, фото 13 грудня 2019 року

Житловий будинок, у якому пролунав вибух

У багатоквартирному житловому будинку міста Бланкенбург в окрузі Гарц, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, уранці п'ятниці, 13 грудня, стався вибух, який спричинив пожежу.

Як повідомляють у місцевій поліції, одна людина загинула, ще 25 людей травмовані. Правоохоронці не виключають, що кількість жертв і постраждалих може збільшитися.

Наразі про причину вибуху даних немає, однак з навколишніх будівель, серед яких школа і дитячий садок, евакуюють людей.

П'ятиповерховий будинок, у якому стався вибух, є новобудовою і знаходиться на околиці Бланкенбурга, де загалом мешкає близько 20 тисяч людей.

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