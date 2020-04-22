 Вибух у багатоповерхівці у Києві: пошкоджений будинок повністю знесуть | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2020

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Новини

Вибух у багатоповерхівці у Києві: пошкоджений будинок повністю знесуть

За словами столичного мера Віталія Кличка, демонтаж будуть проводити за спецпроєктом, щоб не нашкодити сусіднім будинкам.

Частково зруйнований вибухом будинок у Києві повністю демонтують

Частково зруйнований вибухом будинок у Києві повністю демонтують

Пошкоджений від вибуху житловий будинок на Позняках у Києві буде повністю демонтовано, повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко. "Уже розробляють спеціальний проєкт, як це зробити, щоб не сталося нових обвалів і щоб не нашкодити сусіднім будинкам", - заявив Кличко на онлайн-брифінгу в п'ятницю, 26 червня.

Спеціальна комісія здійснила обстеження сусідніх секцій біля багатоповерхового будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, і будинку на вулиці Григоренка, 41. До обстеження будівель було залучено фахівців державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій". За висновком інституту, пошкоджень сусідніх секцій і будинку на вул. Григоренка, 41, які могли б вплинути на їхній обвал, фахівці не виявили. Тому штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про повернення жителів зазначених будинків до своїх квартир, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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"Висновки ж про причини вибуху в будинку зробить Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Експертиза триває. Працюють і правоохоронні органи. І винуватці цієї трагедії мають понести відповідальність", - зазначив мер Києва.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 в Дарницькому районі Києва на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, у десятиповерховому житловому будинку стався вибух - за попередньою версією, газоповітряної суміші.

Унаслідок вибуху п'ятеро людей загинули, п'ятеро отримали травми. За інформацією МВС, пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 громадян. Зруйновано 16 квартир із дев'ятого до четвертого поверху. Раніше Кличко підписав розпорядження про виділення компенсації постраждалим унаслідок вибуху в житловому будинку на Позняках. Усі постраждалі сім'ї отримають по 50 тисяч гривень. Тим, хто дістав важких травм, виділять по 80 тисяч гривень, жителям з ушкодженнями середньої тяжкості виплатять по 70 тисяч гривень, ті, у кого легкі травми, отримають по 60 тисяч, люди, які втратили близьких, отримають по 100 тисяч гривень за кожного загиблого.

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