 Вибух у багатоповерхівці в Києві: кількість загиблих зросла до трьох | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2020

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Новини

Вибух у багатоповерхівці в Києві: кількість загиблих зросла до трьох

Внаслідок вибуху в житловому будинку в Дарницькому районі Києва загинуло щонайменше три особи, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Унаслідок вибуху газу в багатоповерхівці в Києві загинули щонайменше три людини

Унаслідок вибуху газу в багатоповерхівці в Києві загинули щонайменше три людини

На місці вибуху в багатоповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва станом на вечір неділі, 21 червня, знайдено ще одного загиблого. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

"Станом на 20:00 (за київським часом. - Ред.) на місці надзвичайної ситуації знайдено троє загиблих людей", - йдеться в повідомленні. Також зазначається, що рятувальники евакуювали 23 людини і трьох деблокували. Раніше ДСНС повідомляла про двох загиблих.

У прокуратурі Києва раніше повідомили, що за фактом вибуху в будинку відкрито кримінальне провадження через можливе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція розглядає як робочу версію, окрім вибуху газу, також наявність вибухового пристрою.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції. На кадрах із місця події видно, що вибух майже повністю зруйнував три розташовані одна над одною квартири багатоповерхівки з 5-го до 7-го поверху. Зруйновані зовнішні стіни суміжних кімнат у кожній з трьох сусідніх із ними квартир з одного боку, також місцями пошкоджені перекриття і зруйновані балкони в квартирах на 4-му і 8-му поверхах, розташованих вище і нижче зруйнованих. В інших квартирах місцями вибиті шибки.

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