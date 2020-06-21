Вибух у багатоповерхівці в Києві: доля двох людей залишається невідомою

Унаслідок вибуху в житловому будинку по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 в Дарницькому районі загинуло троє осіб, п'ять осіб травмовано, а доля ще двох людей залишається невідомою. Про це вранці в понеділок, 22 червня, повідомила пресслужба МВС України.

"На даний час доля двох чоловіків 1976 та 1967 року народження залишається невідомою", - йдеться в повідомленні. Роботи з розбирання завалів тривають.

Зазначається, що з огляду на постійну загрозу руйнування конструкцій будинку та обмеженим простором для роботи інженерної техніки рятувальники працюють вручну. 52 мешканці пошкодженого вибухом під'їзду №6 евакуювали. Також мешканцям прилеглого під'їзду №5, де зареєстровано 71 особу, дозволено забрати із своїх квартир у супроводі рятувальників документи і речі першої необхідності та запропоновано розселитися у поблизькій школі-інтернаті.

"Всього для проведення робіт залучено понад 460 працівників та 70 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - близько 170 бійців та 30 одиниць техніки", - повідомляється на сайті МВС.

Геращенко: Пошкоджену вибухом секцію будинку знесуть

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що секція 10-ти поверхового будинку, в якому стався вибух, "на думку експертів, відновленню не підлягає". Про це Геращенко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Її доведеться акуратно демонтувати, без загрози для безпеки сусідніх секцій житлового будинку", - визнав заступник міністра.

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Нині несучий каркас тримається "тільки за рахунок спеціальних тросів, що скріплюють плити, які розійшлися в різні боки", додав Геращенко.

Нагадаємо, вибух у цьому будинку прогримів зранку 21 червня. Вибуховою хвилею було зруйновано або сильно пошкоджено 40 квартир одного під'їзду. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш.