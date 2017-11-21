Вибух реактивної установки на полігоні в Росії: що відомо на даний момент

Реактивна установка вибухнула 8 серпня під час випробувань на військовому полігоні поблизу селища Ньонокси, яке знаходиться за 30 кілометрів від Архангельська на півночі Росії. Однак інформація про те, що саме відбулося, надходила із запізненням на декілька днів. DW зібрала те, що вдалося дізнатися на даний момент.

Кількість жертв вибуху зросла

Унаслідок вибуху реактивної установки на морській платформі в Білому морі загинуло щонайменше п'ятеро співробітників державної корпорації "Росатом", ще троє поранені. Раніше міністерство оборони РФ повідомляло про двох загиблих та шістьох поранених. Водночас агенція "Інтерфакс" із посиланням на власне джерело зазначає, що серед загиблих є співробітники не тільки "Росатома", але й міноборони РФ.

Суперечливі повідомлення про підвищення радіаційного фону

У день вибуху представники російської влади заявляли, що радіаційний фон у районі полігону перебуває в межах норми. Колишній командувач Північного флоту РФ В'ячеслав Попов додавав, що "підвищення радіаційного фону неможливе, оскільки на полігоні цією тематикою не займаються".

Водночас адміністрація Сєверодвінська - міста, яке знаходиться поблизу полігону, - у день вибуху повідомила про короткочасне підвищення радіаційного фону. Згодом повідомлення зникло з сайту прес-служби міської адміністрації.

Після вибуху адміністрація міста Сєверодвінська (на фото) повідомила про короткочасне підвищення радіаційного фону

Наступного дня після аварії Норвезьке агентство з ядерної безпеки повідомило, що не зафіксувало підвищення рівня радіації.

Водночас у день аварії представники Інституту міжнародних досліджень в американському Міддлбері помітили поблизу місця вибуху корабель "Серебрянка", призначений для збору та зберігання радіоактивних речовин. До цього корабель перебував біля берегів Нової Землі, звідки, ймовірно, пристрій для ракетних випробувань і транспортували до Ньонокси. До таких висновків після аналізу супутникових даних прийшов експерт з ядерної зброї згаданого інституту Джеффрі Льюїс. Дослідник припускає, що установку для випробувань дислокували до Ньонокси після припинення випробувань на західному березі Нової Землі. Схожі установки він помітив і на полігоні Капустин Яр у Астраханській області.

Через два дні після аварії "Росатом" підтвердив, що у випробуваннях були задіяні "ізотопні джерела живлення". А Державна системи моніторингу ядерної ситуації РФ підтвердила короткострокове підвищення радіаційного фону. За цими даними, радіаційний фон підвищився до двох мікрозівертів на годину. Допустима норма радіації сягає 0,2 мікрозіверта на годину.

Російське видання Meduza повідомило, що водії автівок швидкої допомоги, які транспортували поранених до Московського державного біофізичного центру, були одягнуті в костюми хімзахисту.

Російське північне управління гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища лише 13 серпня повідомило про збільшення рівня радіації в Сєверодвінську. За даними відомства, радіоактивний фон на різних ділянках збільшився у 4-16 разів.

Чи є наслідки вибуху небезпечними для здоров'я?

Як повідомили у Державній системі моніторингу ядерної ситуації РФ, "зафіксований рівень не несе значного ризику для здоров'я мешканців Сєверодвінська". За даними Московського інституту ядерних досліджень, ізотопні джерела живлення використовують передусім для космічних польотів. Викид радіації, який вони спричиняють, "ніяк не можна порівняти із серйозними нещасними випадками на реакторах", зазначають в інституті.

Водночас представництво Greenpeace в Росії вимагає встановити точні показники радіаційного фону в регіоні вибуху. За даними організації, зафіксоване підвищення радіоактивного фону, яке перевищує норму у 20 разів, може свідчити про наявність у повітрі альфа- та бета- випромінювальних радіонуклідів, небезпечних під час внутрішнього опромінення - наприклад, вдихання радіоактивних газів чи аерозолів.

На вимогу міноборони Росії адміністрація морських портів Західної Арктики закрила акваторію Двінської затоки Білого моря для вільного плавання до 10 вересня. Один із військових моряків розповів російському виданню "Коммерсант", що закриття акваторії може бути пов'язане з потраплянням у воду вкрай токсичних речовин. Співрозмовник повідомив виданню про можливий викид гептилу, який у подальшому вступив у хімічну реакцію з окислювачем. У такому разі заборону наклали, щоб обмежити вилов риби і таким чином захистити місцевих жителів, додає видання.

Після вибуху в аптеках Сєверодвінська та Архангельська також розкупили йод, який часто рекомендують вживати для захисту від радіоактивних речовин.

Біля військової бази поблизу села Ньонокса в Архангельській області

Яку ракету випробовували?

Російська влада не надала інформації про тип ракети, під час тестування якої стався вибух. За оцінками експертів з Інституту міжнародних досліджень у Міддлбері, у випробуваннях, імовірно, задіяли крилату ракету 9М730 "Буревестник". Ракети, уперше представлені Володимиром Путіним минулого року, у НАТО класифікують як SSC-X-9 Skyfall.

Дональд Трамп 13 серпня прокоментував вибух і вказав на випробування саме цієї ракети. "Сполучені Штати багато чому вчаться на вибуху ракети в Росії. У нас схожі, хоча і більш передові технології. Вибух російської Skyfall змусив людей хвилюватися про забруднення повітря в районі випробувань і далеко за його межами. Недобре!" - написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Раніше про те, що в Архангельській області РФ випробовували саме "Буревестник", написала газета The New York Times із посиланням на джерело в американському військовому відомстві. Про це ж заявляв американський експерт Джеффрі Льюїс.

Попри вибух у Росії продовжать роботу над даним зразком озброєнь. "Кращою пам'яттю для них (загиблих. - Ред.) стане наша подальша робота над новими зразками озброєнь, яка обов'язково буде доведена до кінця", - заявив під час поховання жертв інциденту гендиректор "Росатома" Олексій Лихачов.