 Вибух на шахті в Східній Німеччині: всіх працівників урятовано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вибух на шахті в Східній Німеччині: всіх працівників урятовано

Щонайменше дві особи зазнали поранень внаслідок вибуху на шахті біля міста Галле в Східній Німеччині. Всіх працівників, які перебували під землею, виведено на поверхню.

Рятувальники на місці події

Рятувальники на місці події

DW.COM

Під землею на момент трагедії, за різними даними, перебували до 80 шахтарів. У провінції Голестан оголосили триденний траур. Рятувальні роботи тривають. (04.05.2017)

Внаслідок вибуху метану у вугільній шахті у чеському місті Карвіна загинули 11 поляків та двоє чехів. Пошукові роботи припинені через складні умови. (21.12.2018)

Двоє працівників отримали поранення унаслідок вибуху, що стався в пятницю, 8 листопада, на шахті у населеному пункті Тойченталь неподалік від східнонімецького міста Галле. Про це повідмоляє агенство dpa з посиланням на місцеву владу.

Через інцидент близько 35 людей опинилися в пастці на глибині 700 метрів. Робітники перебували у безпечній зоні під землею та мали джерело кисню. Під час рятувальної операції їх всіх було виведено на поверхню, повідомила поліція.

За даними компанії-оператора шахти, на підприємстві працює близько ста осіб. Надзвичайна подія сталася на шахті, де до 1982 року здійснювався видобуток калійної солі. Наразі здійснюється зворотнє засипання шахти породою.

Реклама

Докладно

Акція противників анексії в Криму в 2016 році

Забутий півострів? Що робити з Кримом

Як не допустити визнання статус-кво в Криму і повернути півострів до порядку денного ЗМІ і громадськості Європи?  

У Брюсселі 18-19 листопада відбудуться перші переговори про корективи до угоди про асоціацію між Україною і ЄС

Україна ініціює зміни угоди про асоціацію з ЄС

Уряд у Києві хоче "точково" переглянути угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  