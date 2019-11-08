Вибух на шахті в Східній Німеччині: всіх працівників урятовано

Двоє працівників отримали поранення унаслідок вибуху, що стався в пятницю, 8 листопада, на шахті у населеному пункті Тойченталь неподалік від східнонімецького міста Галле. Про це повідмоляє агенство dpa з посиланням на місцеву владу.

Через інцидент близько 35 людей опинилися в пастці на глибині 700 метрів. Робітники перебували у безпечній зоні під землею та мали джерело кисню. Під час рятувальної операції їх всіх було виведено на поверхню, повідомила поліція.

За даними компанії-оператора шахти, на підприємстві працює близько ста осіб. Надзвичайна подія сталася на шахті, де до 1982 року здійснювався видобуток калійної солі. Наразі здійснюється зворотнє засипання шахти породою.