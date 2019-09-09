 Вибух на фестивалі їжі на заході Німеччини: одна людина загинула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Новини

Вибух на фестивалі їжі на заході Німеччини: одна людина загинула

Повідомляється про одного загиблого та понад 10-х постраждалих на фестивалі їжі у Фройденберґу. Кількох осіб із серйозними травмами терміново доправили до лікарень.

На місці інциденту у Фройденберзі

На місці інциденту у Фройденберзі

Щонайменше 14 осіб зазнали ушкоджень у неділю, 8 вересня, коли на вуличному фестивалі їжі у невеликому німецькому місті Фройденберґ вибухнула плита, на якій смажилася картопля. Про інцидент повідомив місцевий мовник WDR.

Загалом на фестивалі вуличної їжі у місті, що розташоване неподалік Кельна, перебувало 150 відвідувачів. Травми шістьох осіб віком від 31 до 75 років становлять загрозу життю. Постраждалих гелікоптером доправили до госпіталів у найближчих містах Кельні, Дортмунді і Бохумі.У понеділок, 9 вересня, у німецькій поліції повідомили, що одна з постраждалих - 67-річна жінка - від отриманих травм померла в лікарні. 

Точна причина інциденту невідома і наразі встановлюється. Поки що поліцейські виключають виток газу як причину вибуху. Висловлюються припущення, що вибух став наслідком короткого замикання у електроприладі через дощ.

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    Перший Октоберфест у 1810 році відбувся дійсно у жовтні. Сьогодні, хоча фестиваль і зберігає свою оригінальну назву, його проводять раніше, у вересні. Причина - примхлива баварська погода, коли часом у жовтні у Мюнхені вже може й сніжити. Така погода - зовсім не в інтересах організаторів і відвідувачів. Тому 1904 року свято перенесли на вересень, щоб привабити більше гостей.

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    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Баварський діалект: деякі корисні фрази

    Щоб подолати мовний бар'єр, варто запам'ятати деякі фрази баварським діалектом. Для привітання набагато частіше використовують вирази Servus ("привіт") та Grüß Gott (аналог українською - "Слава Богу"). Якщо виникають складнощі при спілкуванні, то можуть запитати Host mi?, що означає "Ти розумієш?". А на прощання баварці кажуть Pfiat di, скорочення від Behüte dich Gott ("Бережи тебе Господь").

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Правила в пивних наметах

    Танці на лавках вітаються, а от танцювати на столі є табу. Роздягатися на Октоберфесті також дозволено, проте оголених людей не можна фотографувати. Ще одна заборона - красти кухолі з-під пива. Однак пивний кухоль - один з улюблених трофеїв свята. Кожного року зникають десятки тисяч кухолів, особливо часто виносять з наметів півлітрову тару.

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Баварський дрес-код

    Хтось приходить у повсякденному одязі, хтось - у традиційних баварських костюмах, головне, щоб у образі прослідковувався один стиль. Уважно ставтеся до баварської національної жіночої сукні, дірндлю (Dirndl): якщо бант зав'язаний ліворуч, то це означає, що дівчина неодружена, праворуч - що у неї хтось є, по середині - що дівчина незаймана, позаду - маєте справу з вдовою або з офіціанткою.

  • Октоберфест у Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Пиво на Октоберфесті

    Пиво на Октоберфесті має вищий процент алкоголю, ніж зазвичай - у середньому близько шести відсотків. При цьому воно є м'яким на смак та легко п'ється - ідеальне поєднання, щоб напитися. П'яні гуляки, які без видимих ознак життя лежать на галявині біля наметів - звичне явище. Минулого року відвідувачі фестивалю випили близько 7,5 мільйонів літрів. І це попри рекордно високу ціну в 11 євро за літр.

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    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Не забувайте паспорт

    Понад 500 паспортів щорічно губиться на Октоберфесті, повідомляє консульство США у Мюнхені.Тому на своїй сторінці у Facebook установа розмістила відео, в якому нагадує, що краще мати з собою копію паспорта або посвідчення особи. Бо оригінал у розпал гуляння може десь випасти і загубитися.

    Автор: Антьє Біндер, Райна Броєр, Катерина Бенке


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