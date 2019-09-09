Вибух на фестивалі їжі на заході Німеччини: одна людина загинула

Щонайменше 14 осіб зазнали ушкоджень у неділю, 8 вересня, коли на вуличному фестивалі їжі у невеликому німецькому місті Фройденберґ вибухнула плита, на якій смажилася картопля. Про інцидент повідомив місцевий мовник WDR.

Загалом на фестивалі вуличної їжі у місті, що розташоване неподалік Кельна, перебувало 150 відвідувачів. Травми шістьох осіб віком від 31 до 75 років становлять загрозу життю. Постраждалих гелікоптером доправили до госпіталів у найближчих містах Кельні, Дортмунді і Бохумі.У понеділок, 9 вересня, у німецькій поліції повідомили, що одна з постраждалих - 67-річна жінка - від отриманих травм померла в лікарні.

Точна причина інциденту невідома і наразі встановлюється. Поки що поліцейські виключають виток газу як причину вибуху. Висловлюються припущення, що вибух став наслідком короткого замикання у електроприладі через дощ.